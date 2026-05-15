La Corte Suprema de EEUU mantiene temporalmente el acceso a la píldora abortiva vía correo

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el jueves mantener temporalmente el acceso por correo a la mifepristona, una píldora abortiva ampliamente utilizada.

La Corte prolongó la suspensión de una orden de un tribunal inferior que habría impedido la distribución del fármaco por correo en el país.

Una sala del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito había ordenado suspender la venta por correo de la mifepristona, que se utiliza en la mayoría de los abortos en Estados Unidos.

El fallo queda ahora en suspenso hasta que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, decida si acepta o no examinar el fondo del caso.

Los nueve jueces se habían dado de plazo hasta este jueves para pronunciarse sobre el recurso judicial presentado por los laboratorios Danco y GenBioPro, que fabrican la mifepristona, medicamento utilizado en los abortos farmacológicos, que representaron casi dos de cada tres interrupciones de embarazo en Estados Unidos en 2023.

Al menos dos jueces conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, expresaron su desacuerdo con la decisión adoptada.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respondió a una demanda presentada contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por el estado de Luisiana, que tiene una de las leyes antiabortistas más estrictas del país.

Danco Laboratories y GenBioPro, que fabrican mifepristona, solicitaron a la Corte Suprema que suspendiera la orden del tribunal de apelaciones mientras se preparan para presentar un recurso de emergencia ante el máximo tribunal.

El fallo del Quinto Circuito obligaría a las mujeres que quieren abortar en cualquier lugar de Estados Unidos a obtener la mifepristona en persona, en clínicas, y prohibiría su entrega por correo, o a través de una farmacia tras una consulta telemática con su doctor.

En Estados Unidos, una de cada cuatro personas que abortaron con supervisión médica a comienzos de 2025 lo hizo mediante una receta a distancia, según el Guttmacher Institute, organización de referencia en la materia.

Suspender el envío por correo de la píldora abortiva restringiría aún más el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde el derecho al aborto ya no está garantizado a nivel federal y ha quedado en manos de cada estado.