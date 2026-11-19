La candidata emiratí al cargo de secretaria general de la ONU, Lana Nusseibeh, reivindicó este miércoles en una entrevista con la AFP su "independencia", frente a las críticas a su país por su supuesto apoyo a paramilitares sudaneses.

La diplomática, de 48 años, embajadora de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU entre 2013 y 2024 y hasta ahora secretaria de Estado en el Ministerio emiratí de Relaciones Exteriores, se incorporó a la carrera por el cargo a finales de octubre.

Poco después, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron a las grandes potencias que bloquearan su candidatura. Se basan en las acusaciones de que Abu Dabi financia a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, paramilitares), enfrentadas al ejército en la guerra de Sudán.

Este conflicto ha causado más de 200.000 muertos y una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Abu Dabi siempre ha negado cualquier injerencia en el conflicto, pese a numerosos informes que apuntan a su implicación.

"Soy independiente (...). Seré completamente independiente", insistió Lana Nusseibeh al ser consultada sobre esas acusaciones. Precisó además que ha "tomado una licencia" de su gobierno durante el tiempo que dure su candidatura.

Nusseibeh se comprometió a tomar "muy en serio" cualquier informe de la ONU publicado durante su eventual mandato y a "pedir cuentas a cualquier país que sea mencionado en él".

La diplomática reiteró además su intención de convertir la resolución del conflicto en Sudán en la "prueba decisiva" del éxito de un eventual mandato al frente de la organización.

Hasta ahora, ninguno de los candidatos ha logrado alcanzar consenso para suceder al portugués António Guterres, que concluirá su segundo mandato a finales de año.

Nusseibeh quedó en cuarto lugar en número de apoyos durante una votación indicativa celebrada el 30 de octubre.

Para imponerse en la contienda, un candidato debe obtener al menos nueve de los quince votos del Consejo de Seguridad y evitar el veto de cualquiera de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia.