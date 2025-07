La canciller de Colombia renuncia por "diferencias" con el presidente Petro

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció este jueves por "diferencias" con el presidente Gustavo Petro en medio de una crisis en el primer gabinete de izquierda colombiano, por el que han pasado más de 50 ministros en tres años.

En los últimos meses, la relación entre la canciller y el presidente se había debilitado debido a varios desacuerdos como la entrada en el gobierno del ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, a quien Sarabia denunció penalmente por supuesto hostigamiento.

En una carta dirigida al mandatario, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no comparte "decisiones" que se han tomado "en los últimos días" y que le impiden "acompañar" el proyecto de izquierda, sin dar más detalles.

Medios locales apuntan que la renuncia tiene que ver con desacuerdos sobre un contrato para la expedición de pasaportes y por la desautorización de las decisiones de la ministra.

"No se trata de diferencias menores ni de quien tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", dijo la ministra en el mensaje difundido por redes.

Sarabia fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras la victoria, fue jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero se convirtió en ministra de Exteriores.

La canciller no es la única en el seno del Ejecutivo con desavenencias con Benedetti, investigado por corrupción y denunciado por violencia de género, que mantiene un enfrentamiento con la vicepresidenta Francia Márquez y provocó la salida de varios ministros con su llegada al gobierno.