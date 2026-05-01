Kosovo celebrará nuevas elecciones en junio, las terceras en un año

Kosovo celebrará el próximo 7 de junio sus terceras elecciones legislativas en poco más de un año debido a las divisiones en la Asamblea para elegir un nuevo presidente, anunció la mandataria interina, Albulena Haxhiu.

Este pequeño país balcánico de 1,6 millones de habitantes está instalado en una crisis política desde febrero de 2025, cuando el primer ministro izquierdista Albin Kurti ganó las elecciones pero sin mayoría suficiente para formar gobierno.

Tras volver a ganar los comicios en diciembre, Kurti pudo formar un ejecutivo, pero no ha logrado un entendimiento con la oposición para elegir un sucesor para el presidente Vjosa Osmani, cuyo mandato terminó en abril.

"He decidido que las elecciones anticipadas para la Asamblea de la República se celebrarán el 7 de junio", dijo Haxhiu, presidenta del Parlamento y jefa de Estado interina.

En Kosovo, el presidente es elegido por el Parlamento para un plazo de cinco años. El cargo es principalmente honorífico, aunque es también el comandante supremo del ejército.

El martes, los diputados fracasaron en su último intento de elegir un nuevo presidente en los plazos previstos.

Este país con mayoría de población albanesa es una antigua provincia de Serbia, contra la que libró una guerra entre 1998 y 1999 que se saldó con unos 13.000 muertos y 4.000 desaparecidos.

Kosovo se autoproclamó independiente en 2008 y ha sido reconocido por Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea, pero no por Belgrado.

Esta crisis política puede retrasar las negociaciones con Serbia, un paso clave en las aspiraciones de ambos países de integrar la UE.