Kirchner enfrenta un nuevo juicio por corrupción en medio de una crisis del peronismo en Argentina

La expresidenta argentina Cristina Kirchner enfrenta desde este jueves un megajuicio por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas, mientras cumple prisión domiciliaria por otro caso y atraviesa una crisis de liderazgo dentro de su fuerza política.

Según la fiscalía, es la mayor causa de corrupción en la historia del país. Kirchner, que entre 2003 y 2015 dominó la política argentina como primera dama y luego como presidenta, es acusada de liderar una asociación ilícita que en ese período recaudó dinero de empresarios que se habrían beneficiado con la adjudicación de contratos estatales.

En total son 87 imputados, entre ellos numerosos exfuncionarios y decenas de empresarios.

"Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina", afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.

La dirigente peronista de 72 años ya se encuentra en prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos desde junio, cuando quedó firme su condena a seis años de prisión en otra causa de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

Cumple su condena con tobillera electrónica en su apartamento en un barrio céntrico de Buenos Aires. Allí recibe a políticos aliados, saluda a sus simpatizantes desde el balcón y publica en la red X sus críticas a la política ultraliberal del presidente Javier Milei.

Si es hallada culpable en este nuevo juicio, puede enfrentar penas máximas de hasta seis y 10 años de prisión, según el delito.

Kirchner sostiene que las causas en su contra responden a una persecución político-judicial impulsada por la derecha, en particular por su sucesor Mauricio Macri (2015-2019).

- "Causa cuadernos" -

El juicio por la llamada "causa cuadernos" se basa en una serie de apuntes que supuestamente llevó durante años un chofer del ministerio de Planificación, quien anotaba en libretas recorridos, nombres de funcionarios, de empresarios y las presuntas cantidades de dinero que transportaba.

La defensa de Kirchner alega que las anotaciones de estos cuadernos fueron modificadas en más de 1.500 ocasiones, en las que cambiaron nombres, fechas y direcciones.

El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, calificó recientemente la causa como "la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia" y dijo que la sentencia contra Kirchner "ya está escrita".

Aunque el expediente no precisa un monto total, medios de prensa, entre ellos el diario La Nación, y algunos investigadores estiman que las operaciones involucraron decenas de millones de dólares.

Además de Kirchner, van a juicio 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios.

La mayoría de las audiencias se harán semanalmente por videollamada y se espera que el proceso se extienda por al menos dos años.

- Crisis de liderazgo -

Tan amada por sus seguidores como detestada por sus detractores, Kirchner lidera al peronismo desde hace más de una década y es la actual presidenta del opositor Partido Justicialista.

Pero el inicio del juicio coincide con un momento de crisis para este histórico partido nacionalista e industrialista cuya rama de centroizquierda se conoce como kirchnerismo.

La contundente derrota de este movimiento frente al pequeño partido de Milei en las elecciones de medio término del 26 de octubre reflejó el desgaste del kirchnerismo, incluso tras dos años de duro ajuste fiscal.

"Se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto", advirtió la expresidenta tras conocerse el resultado.

En 2019, Kirchner eligió a Alberto Fernández para la presidencia y lo acompañó como vice. Luego se distanció y lo criticó con dureza por la crisis económica que desembocó en el triunfo de Milei en 2023.

También suele antagonizar con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se perfila como un posible reemplazo frente a la hegemonía de Kirchner y a quien ella acusó de "equivocar la estrategia electoral".

"El peronismo está pasando por una crisis de liderazgo, que se va a tener que dirimir en los próximos dos años, antes de la formación de las listas para las elecciones presidenciales del 2027", dijo a la AFP el analista político Raúl Timerman.

"Lo más probable es que vaya a una interna, donde se presenten distintos candidatos", añadió.