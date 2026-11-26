Una lobista germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia comparece a partir de este jueves ante la justicia alemana, en un caso emblemático de las operaciones delictivas que Berlín suele imputar a Moscú desde que invadió Ucrania en 2022.

La sospechosa, identificada como Ilona W., se dedica al cabildeo y al marketing y está en detención provisional desde su arresto a finales de enero.

Está acusada de haber aprovechado sus contactos con responsables y exresponsables del Ministerio alemán de Defensa para recabar información sobre la ayuda militar ofrecida a Ucrania, los sitios de ensayo de drones y la industria armamentística.

La sospechosa, que tenía 57 años cuando fue detenida, también habría facilitado el acceso de un hombre, sospechoso de ser su oficial de enlace, a actos políticos de alto nivel en Berlín.

Ese individuo sería, en realidad, un responsable de los servicios de inteligencia militar rusos (GRU) que operaría bajo cobertura diplomática en la embajada de Rusia en Berlín.

Figura destacada de una asociación que promueve la cooperación internacional, sobre todo con Rusia o Ucrania, Ilona W. era alguien conocido en los círculos políticos y de negocios, según una fuente entrevistada por la AFP que la conoció en ese contexto.

El caso atizó aún más las tensiones entre Moscú y Berlín y pone de relieve las numerosas operaciones de espionaje, actos de sabotaje, ciberataques o campañas de desinformación de las que Alemania acusa con regularidad a Rusia desde que empezó la guerra.

Tras el incidente, el embajador de Rusia fue convocado por las autoridades alemanas y el supuesto intermediario -que el semanario Spiegel identificó como el agregado militar adjunto de la embajada- fue expulsado de Alemania.

El embajador, Serguéi Nechaev, rechazó tajantemente las acusaciones.

"La embajada de Rusia no tiene absolutamente ningún vínculo con esa mujer, y aunque ella se haya cruzado por casualidad con uno de nuestros representantes -quizá durante una recepción- esto no significa absolutamente nada", declaró a la AFP.

La fiscalía afirma que Ilona W. empezó a espiar a cuenta de Rusia en octubre de 2023 como muy tarde, aunque quizá lo hizo antes.

El proceso, para el que se han programado 40 audiencias, debería durar hasta mayo de 2027.