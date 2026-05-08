Japón confirma su primer ataque mortal de un oso en lo que va del año

Las autoridades japonesas confirmaron este viernes el primer ataque mortal de un oso en lo que va del año, al tiempo que la prensa local informa que la policía investiga otros dos posibles casos.

La víctima, una mujer de 55 años, falleció el 21 de abril en la prefectura de Iwate, en el norte del archipiélago asiático, aseguró un funcionario del Ministerio de Medioambiente.

Los medios informaron que la policía analiza otras dos muertes que podrían haber sido causadas por esos animales, a los que la escasez de alimentos, en particular de bellotas, ha empujado a aventurarse en los últimos años al interior de las zonas urbanas.

El jueves se descubrió un cadáver en otra zona de la región de Iwate y el martes otro en un bosque de la prefectura de Yamagata.

La policía confirmó a la AFP que dos personas habían fallecido, pero sin confirmar las causas.

El año pasado, Japón sufrió una oleada de ataques mortales de osos, con un récord de 13 muertos.