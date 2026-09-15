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Italia rinde homenaje a Emma Bonino con representantes de todo el arco político

Italia rinde homenaje a Emma Bonino con representantes de todo el arco político
El féretro de Emma Bonino es llevado a hombros durante el funeral de Estado oficiado el 15 de septiembre de 2026 en Roma Filippo Monteforte
AFP
15 de septiembre de 2026

El funeral de Emma Bonino, un ícono feminista de Italia, reunió este martes en Roma a representantes de todo el arco político, incluyendo el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la jefa del gobierno, Giorgia Meloni.

Además, estaban presentes el presidente del Senado, el presidente de la Corte Constitucional, la líder del principal partido de oposición y siete ex primeros ministros.

Bonino falleció el viernes pasado, a los 78 años de edad.

"La tenacidad de Emma en la defensa de los derechos nunca tuvo fisuras. Su lucha por los más débiles y vulnerables fue el hilo conductor de su vida y una lección para todos nosotros", dijo el exjefe de gobierno y expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi.

"Yo la seguí y la admiré por esa capacidad absolutamente única de ser una mujer de las instituciones sin dejarse atrapar por ellas. Lograba transformarlas y hacer posible incluso lo que parecía más impensable e imprevisible", afirmó a su vez otro ex primer ministro, Enrico Letta.

Bonino fue integrante del Partido Radical italiano (izquierda) y una figura respetada por toda la clase política de la península, particularmente por su defensa de los derechos de la mujer.

Fue comisaria europea de Salud y Protección al Consumidor, entre 1995 y 1999, y ministra de Relaciones Exteriores de Italia (2013-2014).

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