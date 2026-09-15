Italia rinde homenaje a Emma Bonino con representantes de todo el arco político

El funeral de Emma Bonino, un ícono feminista de Italia, reunió este martes en Roma a representantes de todo el arco político, incluyendo el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la jefa del gobierno, Giorgia Meloni.

Además, estaban presentes el presidente del Senado, el presidente de la Corte Constitucional, la líder del principal partido de oposición y siete ex primeros ministros.

Bonino falleció el viernes pasado, a los 78 años de edad.

"La tenacidad de Emma en la defensa de los derechos nunca tuvo fisuras. Su lucha por los más débiles y vulnerables fue el hilo conductor de su vida y una lección para todos nosotros", dijo el exjefe de gobierno y expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi.

"Yo la seguí y la admiré por esa capacidad absolutamente única de ser una mujer de las instituciones sin dejarse atrapar por ellas. Lograba transformarlas y hacer posible incluso lo que parecía más impensable e imprevisible", afirmó a su vez otro ex primer ministro, Enrico Letta.

Bonino fue integrante del Partido Radical italiano (izquierda) y una figura respetada por toda la clase política de la península, particularmente por su defensa de los derechos de la mujer.

Fue comisaria europea de Salud y Protección al Consumidor, entre 1995 y 1999, y ministra de Relaciones Exteriores de Italia (2013-2014).