Italia pone a casi todas las ciudades en alerta máxima por una ola de calor

Italia pone a casi todas sus principales ciudades en alerta máxima a partir del lunes debido a una nueva ola de calor, informaron este sábado las autoridades.

Se prevé que las temperaturas superen los 30 °C el lunes, informó el Ministerio de Salud.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 39 °C en Nápoles (sur), 38 °C en Florencia (centro-norte) y Palermo (sur), y 37 °C en Roma. En el norte del país, se prevén 36 °C en Turín, Trieste y Venecia.

De las 27 principales ciudades del país, solo se libran dos: Regio de Calabria, en el extremo sur y Mesina, situada frente a ella al otro lado del estrecho, en Sicilia.

Tras azotar Europa occidental a principios de la semana pasada, la última ola de calor de la temporada abrasó Europa central y el sábado comenzó a extenderse hacia Italia.

Roma, Milán y otras 17 ciudades se situaron el sábado en el nivel más alto de alerta por calor, que implica posibles "efectos nocivos para la salud de personas sanas y activas", y no solo para los grupos de riesgo como los ancianos, los niños muy pequeños y los enfermos crónicos, explicó el Ministerio de Salud.