Israel no tiene intención de "expulsar" a nadie de la Franja de Gaza, afirma su ministro de Exteriores

El canciller israelí, Gideon Saar, afirmó que su país "no tiene intención de expulsar ni deportar a nadie de la Franja de Gaza", durante una rueda de prensa en la capital eslovena, Liubliana, donde acudió para inaugurar la primera embajada israelí.

En cambio, "si alguien desea emigrar voluntariamente y existe un país dispuesto a acogerlo, como ocurre en cualquier zona de conflicto del mundo, no nos opondremos, pero no obligaremos a nadie contra su voluntad", añadió.

Varios miembros del gobierno israelí han planteado proyectos destinados a hacer salir a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, presentando esta iniciativa en gran medida como voluntaria y afirmando que los palestinos quieren marcharse, pero que el movimiento islamista Hamás se lo impide.

La guerra emprendida por Israel en Gaza ha causado más de 73.000 muertos y 174.000 heridos en el lado palestino desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel, que dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP.