Israel anuncia que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel en Rafah

El ejército israelí anunció el lunes que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel y dispararon a soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

"Cuatro terroristas armados salieron de un túnel y abrieron fuego en dirección a soldados en la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza (...) Tras su identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", señaló el ejército en un comunicado.

El ejército denunció "una violación flagrante del acuerdo de alto al fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde el 10 de octubre.

Los soldados "continúan operando en el sector para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentren dentro de la red de túneles", añadió el ejército, que precisó que ninguno de sus miembros resultó herido.

El ministerio de Salud de Gaza dijo que seis personas murieron por fuego israelí el lunes en incidentes separados al mencionado en Rafah, incluyendo a cuatro personas muertas durante un ataque aéreo contra un apartamento en Ciudad de Gaza.

Dicho ministerio -que funciona bajo la autoridad de Hamás- asegura que, por lo menos, 581 personas han muerto por las fuerzas israelíes desde el inicio del cese al fuego.

El ejército israelí dice que cuatro de sus soldados han muerto durante el mismo periodo.

Muchos combatientes de Hamás están atrapados en túneles de Rafah, bajo una parte del territorio palestino ocupada por el ejército israelí.

Este sector se encuentra cerca del paso de Rafah con Egipto, el único acceso al exterior para los habitantes del territorio, que permanecía en gran medida cerrado desde mayo de 2024.

Israel aceptó reabrir el 2 de febrero, de forma muy limitada, este paso fronterizo por el que solo unos 200 palestinos de Gaza han transitado en una semana en ambos sentidos, principalmente enfermos o heridos evacuados a Egipto, acompañados de sus familiares, o residentes que regresaban tras recibir atención médica.