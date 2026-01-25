Israel acuerda una "reapertura limitada" del paso fronterizo de Rafah

Israel anunció el lunes una "reapertura limitada" del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, previsto en el acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, luego de conversaciones con enviados estadounidenses en Jerusalén.

"Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo", informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en la plataforma X.

El paso fronterizo de Rafah es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Su reapertura es reclamada desde hace tiempo por las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria.

Pero desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, las autoridades israelíes no lo habían autorizado alegando que el movimiento islamista Hamás aún no ha entregado el cuerpo del último rehén israelí retenido en Gaza, el policía Ran Gvili.

La familia del rehén había llamado a las autoridades israelíes a no pasar a la segunda fase del alto el fuego sin la restitución del cadáver.

La segunda fase contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional.

Pero medios israelíes informaron el domingo que los emisarios de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, habían instado a Netanyahu a reabrir Rafah sin esperar la restitución de los restos de Gvili.

Kushner y Witkoff llegaron el domingo a Israel para mantener conversaciones sobre el futuro de la Franja de Gaza.

- Búsqueda en cementerio -

En tanto, las fuerzas israelíes registraban este domingo un cementerio en el norte de Gaza en busca de los restos de Gvili, el último rehén tomado por Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023.

"La operación se lleva a cabo en un cementerio en el norte de Gaza e implica extensos esfuerzos de búsqueda, aprovechando al máximo toda la inteligencia disponible, señaló la oficina de Netanyahu, y añadió que los esfuerzos continuarán "mientras sea necesario".

Por su parte, Hamás confirmó las búsquedas y agregó que entregó a los mediadores las informaciones que poseía sobre el lugar donde "encontrar los restos del cautivo".

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza.

Un funcionario militar de Israel dijo a la AFP que había indicios de que Gvili "podría haber sido enterrado en la zona" donde se realizaban las búsquedas.

"Unidades especializadas están en el terreno, incluyendo rabinos, equipos de búsqueda y expertos dentales", agregó.

Por su parte, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) informó que su sede en Jerusalén Este, ya parcialmente demolida, había sido incendiada.

La UNRWA no ofreció detalles sobre la causa del incendio en sus instalaciones, que las autoridades israelíes comenzaron a demoler el martes, un año después de prohibir la operación a esa organización de la ONU en el país.

"Tras ser asaltada y demolida por las autoridades israelíes, la sede de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada ha sido incendiada", apuntó la agencia de la ONU en un comunicado.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de ser usada por combatientes de Hamás.