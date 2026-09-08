Irán ve "progresos significativos" en la negociación con Omán sobre Ormuz

Irán afirma que hubo "progresos significativos" en las negociaciones con Omán sobre la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos más conflictivos de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Ambos países debaten desde hace semanas sobre el futuro de la navegación en esta vía marítima. Teherán anunció varias veces un acuerdo inminente sin haberlo ultimado.

Según un comunicado de la cancillería iraní, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, habló por teléfono con su homólogo japonés.

"Presentó el último estado de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz, dando cuenta de avances significativos", afirma.

Las negociaciones tienen como objetivo establecer un corredor "permanente" y definir "la futura gestión del estrecho", así como un mecanismo de "suministro de los servicios de navegación y seguridad necesarios", añade Teherán.

La república islámica dice que las coordenadas geográficas de una ruta prevista por los dos países "fueron acordadas".

El estratégico estrecho de Ormuz, por el cual transitaba antes de la guerra un quinto de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses.

A su vez Estados Unidos bloquea los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses contribuyeron a facilitar el paso de "30 barcos de media cada noche" por el estrecho.

El tráfico de buques se desplomó a una decena por día en promedio tras el bloqueo impuesto por Teherán el 1 de marzo, frente a 95 diarios en promedio en febrero, según un análisis de AFP de los datos de Kpler, plataforma de seguimiento de flujos marítimos.

Pero Kpler no es capaz de detectar todos los tránsitos, ya que muchos son "fantasma".

Irán exige que los barcos obtengan un permiso para cruzar el estrecho y advierte que no se volverá al régimen de libre navegación de antes de la guerra.

Teherán quiere cobrar un peaje a los barcos que transiten por el estrecho, medida rechazada por Washington y varios países de la región.