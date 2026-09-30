Irán ejecuta a dos hombres por su participación en las protestas de enero

Dos hombres fueron ejecutados este miércoles en Irán por su participación en las manifestaciones antigubernamentales de enero, informó la agencia Mizan, órgano del poder judicial.

Ali Hemmati y Majid Nik-Andish fueron declarados culpables de haber "participado en los disturbios de enero que provocaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad iraníes" en la ciudad de Mashhad, en el noreste de la república islámica, precisó Mizan.

Los dos hombres, que "causaron graves daños a bienes públicos al incendiar tiendas, bancos, autobuses, etc.", fueron "ahorcados a primera hora del miércoles, tras la confirmación de su sentencia por parte de la Corte Suprema", añadió la agencia.

A fines de diciembre, un movimiento de protesta que inicialmente se desató contra el alto costo de vida se transformó rápidamente en amplias manifestaciones contra el gobierno, que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

El gobierno reconoció más de 3.000 muertos, al atribuir la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

Oenegés con sede en el extranjero, por su parte, hablaron de una represión que causó miles de muertos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó entonces con intervenir militarmente en Irán antes de lanzar, el 28 de febrero, junto con Israel, un ataque conjunto contra el país, lo que desencadenó la guerra en Oriente Medio.

Según varios organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena capital después de China.