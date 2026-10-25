Irán ataca con drones una base de rebeldes kurdos iraníes en Irak

Las fuerzas armadas iraníes atacaron con drones bases de un grupo opositor kurdo iraní en la región del Kurdistán iraquí, informó el domingo un medio local en Teherán.

"En el marco de una operación con drones lanzada por las fuerzas terrestres de los Guardianes de la Revolución, el cuartel general del grupo terrorista y separatista Komala, situado en la región de Balisan, fue atacado la noche anterior", indicó la agencia de noticias Mehr.

La región autónoma, situada en el norte de Irak, alberga campamentos y bases de retaguardia controlados por varios grupos de militantes kurdos iraníes que han sido atacados por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, no han reivindicado de inmediato los ataques contra estos combatientes, a los que Irán califica de "terroristas" y acusa de tener apoyo de Israel, su enemigo jurado.

En el más reciente ataque mortal, nueve miembros de Komala fueron asesinados el 17 de julio cerca de la ciudad de Suleimaniya, en el noreste de Irak.