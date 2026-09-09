Investigador fragiliza la defensa de los acusados por asesinato de exrugbier argentino Aramburu

Un investigador fragilizó este miércoles los argumentos de los dos acusados por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu durante un juicio que se está celebrando en París, al asegurar que quienes "quieren matar a menudo vacían totalmente su cargador".

El 19 de marzo de 2022, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, militantes de ultraderecha, dispararon diez veces contra Aramburu, tras una disputa banal en la terraza de un bar del Barrio Latino, en pleno centro de París.

Le Priol, un exmilitar de 35 años, y Bouvier, un exestudiante de Derecho de 32 años, se exponen a cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato, respectivamente.

Ambos reconocen haber disparado contra el argentino pero niegan cualquier intención homicida: uno alega legítima defensa y el otro, violencia con armas. Ambos dicen haber actuado por "miedo", como un "acto reflejo", porque temían la fuerza física de Aramburu, que no estaba armado.

Los dos tiros que mataron a la víctima los disparó Le Priol.

Bouvier disparó en un primer momento cuatro veces, vaciando su tambor "en cuatro segundos", detalló el comisario. Y Le Priol, que llegó unos segundos después, tenía un revólver de seis balas, que disparó en su totalidad también "en cuatro segundos", agregó el policía de la brigada criminal.

El investigador destacó la habilidad de los dos acusados con las armas: Le Priol es un exmiembro de las fuerzas especiales y seguramente practicaba en los terrenos que tiene su familia en el sur de Francia, dijo.

En cuanto a Bouvier, el policía recordó que se encontraron varias decenas de armas en su apartamento, pese a que lo tenía prohibido, tanto comprarlas como poseerlas.

El investigador confirmó que la investigación no había sacado a la luz "ningún vínculo" entre el crimen "y el compromiso político" de ambos con la ultraderecha.

Pero, al ser preguntado por el fiscal sobre su "inclinación hacia la violencia", asintió: en ese movimiento "gustan las cosas un poco violentas, se inspiran en arquetipos un poco extremistas".

El mundo del rugby en Francia, donde estaba afincado el exrugbier de 42 años, tiene los ojos puestos en este juicio, así como en Argentina, donde los Pumas lucieron el sábado una camiseta con el pedido de "Justicia para Fede", 22 veces internacional.

El fallo se conocerá el 25 de septiembre.