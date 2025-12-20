Internan a expresidenta argentina Cristina Kirchner por dolencia abdominal

La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada el sábado en un sanatorio de Buenos Aires para realizarle estudios médicos tras una dolencia abdominal, informó su equipo de prensa en un comunicado.

Kirchner fue trasladada con autorización judicial al sanatorio Otamendi desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

“Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio”, informó el equipo de prensa de Kirchner.

Kirchner, de 72 años fue dos veces presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.