Indonesia devuelve a la libertad a orangutanes rescatados de los bosques en llamas

En lo profundo de un bosque de la isla indonesia de Borneo, conservacionistas abren una jaula, y un orangután hembra y su cría reaccionan sin perder tiempo: trepan por los árboles gigantes y desaparecen en la espesura, por fin a salvo.

La pareja figuraba entre los nueve orangutanes rescatados de los devastadores incendios forestales que arrasaron su hábitat en Ketapang, en la provincia de Kalimantan Occidental, durante agosto y septiembre.

Tras varias semanas de recuperación, los animales cuentan ahora con un nuevo hogar en Batu Nyambu, una zona protegida de 23.000 hectáreas situada en la misma provincia.

Cuando fueron rescatados, los animales se encontraban en malas condiciones, explicó a la AFP Karmele Llano Sánchez, directora ejecutiva de la fundación de rehabilitación de fauna silvestre YIARI, durante una visita de periodistas al lugar de la liberación.

"Algunos tenían quemaduras en las manos y los pies, y otros estaban delgados y desnutridos", señaló Sánchez.

"Hubo que cuidarlos y alimentarlos hasta que recuperaron una buena condición física", explicó.

El traslado hacia su nuevo hogar fue largo y arduo. Los trabajadores de conservación caminaron durante horas por terrenos escarpados y resbaladizos, cargando a los orangutanes en jaulas suspendidas de pértigas llevadas sobre los hombros.

Los conservacionistas aplaudieron con alegría el jueves cuando los simios abandonaron las jaulas y regresaron a la naturaleza, donde pertenecen.

Entre los nueve orangutanes había cuatro parejas de madres con sus crías.

Sánchez explicó que tres de las madres estaban nuevamente embarazadas, algo que se descubrió durante el último examen de salud previo a su liberación.

Una de ellas es Mama Ocha, rescatada junto con su cría, Ocha.

"El equipo permanecerá en la zona para asegurarse de que se encuentre bien y pueda dar a luz a su bebé. Sería un resultado excelente", afirmó Sánchez.

Antaño extendidos por gran parte del sudeste asiático, los orangutanes están hoy en peligro crítico de extinción.

Según la organización conservacionista WWF, solo quedan unos 104.000 ejemplares en libertad en Borneo y Sumatra, menos de la mitad de la población estimada hace un siglo.

- "Extremadamente estresados" -

Los orangutanes rescatados pasaron entre cuatro y ocho semanas recuperándose en un centro de rehabilitación de Ketapang, donde recobraron fuerzas tras la catástrofe de los incendios y el humo.

La veterinaria de YIARI Ishma Maula afirmó que su liberación no podía demorarse más.

"Mientras estaban en cuarentena y rehabilitación, se encontraban extremadamente estresados y mostraban comportamientos anormales", explicó.

"Decidimos liberarlos lo antes posible después de encontrar un hábitat seguro para ellos".

Batu Nyambu fue elegido como su nuevo hogar porque sus bosques permanecen en gran medida intactos y ofrecen abundante alimento y refugio, lo que brinda a los animales la mejor oportunidad de reconstruir sus vidas, señaló Sánchez.

El equipo tuvo que desplazarse en automóvil, kayak y luego caminar durante horas a través de la densa selva para llegar al lugar de la liberación.

El rescate se produjo en un contexto de creciente preocupación por los orangutanes de Borneo, ya que los incendios forestales siguen devastando su hábitat cada vez más reducido.

Según el Ministerio indonesio de Bosques, al menos 51 orangutanes han sido rescatados de áreas incendiadas en Kalimantan Occidental entre principios de agosto y mediados de octubre.

El mes pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indicó que los incendios afectaban zonas que albergan a más de la mitad de la población de orangutanes de Borneo.

El observatorio de deforestación Nusantara Atlas estima que los incendios consumieron más de 1,9 millones de hectáreas durante los primeros nueve meses del año.