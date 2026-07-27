Incendios forestales: ¿qué impacto tiene el humo en la salud?

¿Qué riesgos para la salud representan los humos generados por los incendios forestales? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Son necesarias las mascarillas?

Repaso de las cuestiones sanitarias que plantean los grandes incendios que están afectando a Europa este verano boreal.

P: ¿Qué contienen los humos?

Los incendios de vegetación liberan gases y partículas al aire que son peligrosos para el organismo, recuerda en su página web la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses). Las partículas finas, en particular, son especialmente nocivas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones.

El "monóxido de carbono es también uno de los principales contaminantes generados" por estos episodios, subraya la agencia, que enumera entre las demás sustancias químicas presentes en los humos "el dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles como la acroleína, el formaldehído y el benceno", así como "compuestos semivolátiles".

A estos contaminantes pueden añadirse otros cuando arden vehículos o edificios.

P: ¿Quiénes son las personas con mayor riesgo?

Las personas que se encuentran cerca del incendio pueden presentar síntomas respiratorios de irritación. Pero los efectos se extienden mucho más allá y afectan a toda la población situada a sotavento del incendio y, por tanto, expuesta a los humos "durante varias horas o varios días", según las condiciones meteorológicas, recuerda a AFP el neumólogo francés Bruno Crestani.

Corren un riesgo especial "las personas vulnerables, de edad avanzada o con enfermedades respiratorias, los lactantes y los asmáticos porque esta exposición puede descompensar una situación que previamente estaba controlada", explica.

Además, "los efectos no son únicamente respiratorios", recalca, ya que "estas partículas pueden pasar al torrente sanguíneo" e incluso "activar determinados procesos, como descompensar una diabetes, provocar un ictus o un infarto de miocardio", además de afectar a las mujeres embarazadas.

Todo ello porque estas partículas, al ser muy ligeras, pueden desplazarse a distancias muy largas.

En septiembre de 2025, la Organización Meteorológica Mundial destacó que los incendios forestales liberan una "mezcla tóxica" de contaminantes que puede deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia. Según esta agencia de la ONU, los incendios registrados en Canadá en 2024 provocaron contaminación atmosférica hasta Europa.

Otro ejemplo, citado por Oxfam Francia en un informe publicado a principios de julio, es que "los megaincendios de Las Landas [una región al suroeste de Francia] de 2022 deterioraron la calidad del aire hasta Yvelines [cerca de París], a más de 500 km del lugar de los incendios", según la oenegé.

P: ¿Qué riesgos específicos afrontan los bomberos?

La Anses señala los efectos sobre los bomberos, expuestos de forma directa durante la intervención, pero también de forma indirecta cuando el incendio ya ha sido extinguido, "durante las fases de vigilancia, investigación y desescombro, así como al regresar al parque de bomberos, debido a la contaminación de los equipos, el material o los vehículos por el hollín y las aguas utilizadas para la extinción".

P: ¿Qué efectos tienen sobre la mortalidad?

En otoño de 2025, la revista The Lancet cifró en su informe anual sobre los riesgos del cambio climático para la salud en 154.000 el número de "muertes relacionadas con la contaminación por partículas finas procedentes del humo de los incendios forestales" en todo el mundo.

Para Francia, Oxfam estima en 2.800 las muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación del aire causada por los incendios forestales.

P: Mascarillas, ventilación... ¿Qué hacer para protegerse?

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2 a Gironda, donde se registra un incendio de una magnitud sin precedentes.

La Anses recomienda el uso de estas mascarillas de protección para todas las personas vulnerables expuestas a los humos. También aconseja que contacten con un médico de atención primaria o incluso con los servicios de urgencias si "aparecen síntomas o dificultades respiratorias".

"No ofrecen una protección del 100%, pero sí una protección significativa", confirma el profesor Bruno Crestani.

En las zonas que no han sido evacuadas, la Anses recuerda que se recomienda "limitar los desplazamientos y el tiempo pasado al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y ventilar solo cuando las condiciones lo permitan, cubrir las entradas de aire con paños húmedos, apagar los sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) durante los episodios de humo y evitar la actividad física al aire libre en la zona".