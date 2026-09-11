Hutíes de Yemen toman una isla clave en el estrecho que da acceso al mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron este viernes una isla en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb y controlan el paso, pero prometieron respetar "la libre navegación" en esta vía que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico.

Desde la semana pasada, este grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa.

"Los barcos en los que iban los combatientes hutíes alcanzaron la isla de Perim, después de que las fuerzas del gobierno se retiraran ayer" jueves, indicó un funcionario del ejecutivo reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudita.

"Los hutíes han completado la toma de la zona de Bab el Mandeb y la isla de Perim, situada en el centro del estrecho", enfatizó este responsable, que habló a la AFP bajo anonimato.

- Irán aplaude -

Un asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei lo calificó de "contundente victoria".

Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia utilizan Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso hacia el océano Índico.

En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza.

Un miembro de la oficina política de los hutíes intentó sin embargo calmar los temores globales.

"La libertad de navegación y el comercio internacional en el Mar Rojo y Bab el Mandeb son seguros y ordenados", dijo Hazem al Asad a la agencia de noticias Al Araby al Jadeed.

"No hay motivo de preocupación internacional", añadió este alto cargo del grupo, un movimiento apoyado por Irán que desde hace más de una década controla amplias zonas del oeste de Yemen, incluida la capital, Saná.

Según un testigo, hombres armados "se estaban desplegando a lo largo de la costa de Bab el Mandeb", con vehículos militares.

El estrecho de Bab el Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Oriente Medio con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo.

Teherán ha usado como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, que se encuentra al otro lado de la península arábiga y es una de las principales vías mundiales de tránsito de hidrocarburos.

Ante las graves perturbaciones en esa vía y para eludir el bloqueo iraní de Ormuz, Arabia Saudita ha optado por incrementar sus exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Según el diario web estadounidense Axios, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, pidió al presidente Donald Trump que ordenara ataques contra los hutíes para frenarlos.

Trump denegó dicha demanda, formulada dos veces el jueves, según Axios, que cita a responsables norteamericanos.

Uno de ellos explicó a Axios que la administración Trump seguiría facilitando a Riad información de inteligencia, pero no se plantea una intervención militar directa.

Las aguas del sur del mar Rojo tienen cuatro islas: Zuqar, tomada por los hutíes el jueves, Perim, y las dos islas Hanish.

Fuentes militares del gobierno yemení dijeron a AFP que los hutíes han asediado a las fuerzas regulares en las islas Hanish, y que según creen los rebeldes han ordenado a estas que se rindan.

- Ofensiva "planificada" por Irán -

Los hutíes aceleraron su ofensiva en los últimos días en torno a Bab el Mandeb, y el jueves tomaron la ciudad portuaria de Moca, a 70 km al norte del estrecho.

En Moca varios testigos afirmaron haber visto a combatientes hutíes entrar en la ciudad, mientras coreaban consignas contra Estados Unidos e Israel, enemigos de Irán.

En un comunicado, Tarek Saleh, comandante de las fuerzas que controlan Moca, calificó la ofensiva hutí de "planificada y respaldada por Irán".

Tras salir de Moca en plena noche, Mohamed, de 46 años, describe a AFP un ambiente "apocalíptico" en esta histórica ciudad que dio nombre al café moka.

Los precios del petróleo se resintieron y el barril de Brent volvía a cotizar este viernes por encima de los 100 dólares.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 46.000 personas han sido desplazadas desde la reanudación de la intensificación de los combates en el suroeste del país.