Hutíes de Yemen atacan de nuevo el aeropuerto de Riad

El aeropuerto de Riad fue golpeado de nuevo este domingo, un día después de que otro ataque reivindicado por los hutíes de Yemen dejara doce muertos y más de 300 heridos, el más mortífero ocurrido en Arabia Saudita en diez años.

La magnitud de los recientes ataques contra Riad es inédita desde que el reino empezó a apoyar en 2015 a las fuerzas gubernamentales de Yemen, que habían entrado en guerra un año antes contra los hutíes proiraníes.

Para respaldar al Ejecutivo yemenita reconocido por la comunidad internacional, Riad se puso al frente de una coalición internacional.

El portavoz de esa coalición, el general Turki Al Malki, informó el domingo por la tarde de un “ataque con un proyectil no identificado” contra una terminal del aeropuerto internacional Rey Jalid, donde se declaró un incendio.

Además, dijo que se había interceptado un “misil de crucero en los alrededores del aeropuerto”.

“Los pájaros enloquecieron tras el ruido. La casa entera tembló”, contó a la AFP un vecino del barrio de Al Aarid, en el norte de Riad.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que en las últimas 24 horas sus fuerzas atacaron varias veces ese aeropuerto e instalaciones energéticas del reino.

Previamente, los hutíes habían advertido de nuevo a pasajeros, empleados y compañías aéreas para que no utilizaran el espacio aéreo saudita ni los aeropuertos, “salvo” los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

- “Crimen de guerra” -

Antes de esta reivindicación, la coalición liderada por Riad ya había acusado al grupo proiraní y prometió responder “con firmeza”, calificando el ataque del sábado de “crimen de guerra”.

Estos ataques se suman a otros ocurridos el miércoles y el jueves, también contra el aeropuerto de Riad, en los que murieron seis personas en total.

El ataque del sábado fue el más mortífero en el reino desde agosto de 2015, cuando un atentado suicida del grupo yihadista Estado Islámico (EI) causó 15 muertos.

Las condenas internacionales se han sucedido, desde la ONU, Israel, Rusia, la UE, Irak y Pakistán, entre otros.

“Es inaceptable”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que examinará si sus fuerzas participan en las operaciones militares contra los hutíes.

- Con la cara “cubierta de sangre” -

Las autoridades sauditas registraron 12 muertos, entre ellos un argentino, y 309 heridos en el ataque del sábado, pero el balance podría ser mayor, dijo a la AFP un diplomático occidental radicado en Riad.

Un vecino de Riad de 32 años, que pidió el anonimato, contó a la AFP que en el momento del ataque escuchó “un ruido muy fuerte” en el aeropuerto y la gente “empezó a correr”.

“Algunos tenían la cara cubierta de sangre”, otros “habían perdido una mano o un brazo” o corrían “cargando a heridos, cubiertos de sangre”, relató.

Las autoridades decidieron que el aeropuerto permaneciera cerrado este domingo, confirmaron a la AFP dos fuentes del sector aéreo.

Varias embajadas extranjeras recomendaron a sus empleados evitar este aeropuerto durante una semana, afirmó un diplomático occidental a la AFP.

El reino se dispone a acoger este mes varios eventos, como la conferencia anual sobre inversión, que atrae a dirigentes extranjeros y destacadas figuras empresariales.

Varias firmas del centro de negocios de Riad decretaron teletrabajo este domingo, dijeron varios empleados, y las escuelas de la capital impartirán clase a distancia durante una semana.

Los ataques contra el aeropuerto no son casuales, afirma Andreas Krieg, de la firma de riesgos MENA Analytica.

Esta infraestructura “tiene una importancia enorme” para el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de convertir Riad en un centro para turistas, empresas multinacionales y eventos internacionales.

“Los hutíes lo entienden esto”, dice Krieg, para quien estos ataques repetidos infligen un importante daño económico y psicológico.

- Bombardeos en Saná -

En Yemen, las hostilidades continúan tras la ofensiva relámpago lanzada en septiembre por los hutíes, que tomaron el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, en el mar Rojo.

Esta semana, las fuerzas gubernamentales lanzaron una contraofensiva con el apoyo de Riad. Los hutíes informaron el domingo de dos bombardeos sauditas sobre la zona de la capital Saná, dominada por los proiraníes.

Fuentes militares del bando gubernamental indicaron el sábado a la AFP que las fuerzas yemeníes habían avanzado en torno al estrecho, aunque un alto cargo hutí afirmó que ellos siguen controlando la isla de Perim, en el corazón de esas aguas.

Este paso marítimo que conecta Asia y Europa ha cobrado importancia desde que Teherán restringe la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.