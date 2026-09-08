Hungría expulsa a 10 empleados de la representación rusa por "actividades inaceptables"

El nuevo Gobierno proeuropeo de Hungría anunció este martes la expulsión de diez diplomáticos rusos por "actividades inaceptables", en una medida inédita desde 2018.

Bajo el liderazgo del nacionalista Viktor Orbán, el país había mantenido posiciones prorrusas. Pero en abril, Orbán perdió las elecciones y desde entonces, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha estrechado sus vínculos con sus socios de la UE.

"Diez miembros de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades que, de acuerdo con la Convención de Viena, no son aceptables por parte de diplomáticos", declaró la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán.

"Por ello, la parte húngara ordenó a las personas afectadas que abandonen el territorio de Hungría", añadió.

La ministra no precisó la naturaleza de las actividades que se reprochan a estas personas.

Rusia reaccionó rápidamente y prometió una respuesta "severa y dolorosa".

Por su parte, el portavoz de la UE, Christian Wigand, destacó que se trataba de "una reacción esperada, habida cuenta de la campaña persistente llevada a cabo por Rusia, que recurre a ataques híbridos contra la UE y sus Estados miembros".

Se trata de la primera expulsión de diplomáticos rusos anunciada oficialmente por Budapest desde 2018. Sin embargo, el medio VSquare afirmó en mayo, citando a varias fuentes gubernamentales anónimas, que un diplomático ruso sospechoso de espionaje y su esposa habían sido expulsados discretamente unos días antes.

Después de 2022, el país, miembro de la Unión Europea pero que había mantenido su cercanía con el Kremlin pese a la invasión rusa de Ucrania, no se sumó a las expulsiones masivas de diplomáticos rusos decididas por varios países europeos.