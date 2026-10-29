Haití anuncia una nueva fecha de las elecciones para 2027

Haití anunció nuevas fechas para sus elecciones presidenciales y legislativas en 2027, las primeras en más de diez años en este país sumido en la pobreza y devastado por la violencia de las pandillas.Haití, de unos 11 millones de habitantes, celebró elecciones por última vez en 2016. Su último presidente fue asesinado en 2021 y no ha sido reemplazado.El Consejo Provisional Electoral anunció el miércoles por la noche que la primera vuelta electoral se celebrará el 18 de julio, la segunda ronda el 4 de octubre y los resultados finales se conocerán el 23 de octubre de 2027.País más pobre de América, Haití está sumido en una crisis política, económica y de seguridad que se ha agravado en los años recientes por la acción de las pandillas que han multiplicado los asesinatos, las violaciones y el reclutamiento de menores.Anteriormente, los comicios habían sido fijados para realizarse entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, pero a principios de octubre se aplazaron de manera indefinida.A fines de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó por seis meses la labor de una fuerza antipandillas desplegada para combatir a esos grupos violentos en Haití.La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles, pero sigue por debajo de esa meta.