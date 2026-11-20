El presidente guyanés, Irfaan Ali, aseguró el jueves que Estados Unidos apoya que la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela se resuelva mediante un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a informes de prensa sobre una negociación.

El Esequibo, donde se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en 2015, está en el centro de una controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela desde hace más de un siglo.

La CIJ, principal órgano judicial de la ONU, tiene el caso bajo estudio, pero Venezuela no reconoce su competencia.

"Ellos (Estados Unidos) respetan nuestra integridad territorial y hemos dejado muy claro que el fallo de la CIJ es algo que todos tendremos que aceptar, y punto", declaró el mandatario guyanés a periodistas.

Ali descartó además que el presidente estadounidense, Donald Trump, esté presionando para alcanzar una solución bilateral.

"No, en absoluto. En todas mis reuniones oficiales con funcionarios estadounidenses en Washington, en Guyana y en cualquier otro lugar, siempre han respaldado nuestra soberanía e integridad territorial", afirmó.

Más temprano, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana confirmó que durante una reunión celebrada en septiembre entre funcionarios guyaneses y estadounidenses se abordó la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela.

Según el gobierno guyanés, esas conversaciones se centraron en el próximo fallo de la CIJ sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que fijó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, así como en reafirmar el apoyo de Estados Unidos a ese proceso.

"Guyana ha recibido garantías del gobierno de Estados Unidos de que nada ha cambiado desde entonces", indicó la cancillería guyanesa.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Guyana reafirmó el jueves el apoyo de Washington al Laudo Arbitral de 1899, pero dejó abierta la posibilidad de una solución consensuada.

El laudo "debe ser respetado a menos que o hasta que se establezca una nueva frontera por un organismo legal competente o con el consentimiento de ambas partes", dijo en un mensaje en X.

Los informes de prensa señalaban que en la reunión en septiembre, el entonces jefe de política del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jeremy Lewin, ofreció a funcionarios guyaneses mediar para posibles negociaciones con el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

Lewin habría sugerido al secretario de Asuntos Exteriores de Guyana, Robert Persaud, que considerara ceder parte de su territorio a Venezuela.

El Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla. Venezuela reclama ese territorio como propio.