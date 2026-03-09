Guinea disuelve 40 partidos políticos, incluidos los principales de la oposición

Guinea disolvió 40 partidos políticos, incluidos sus tres principales grupos de oposición, mediante un decreto emitido a última hora de la noche, en la más reciente medida contra las libertades civiles bajo el prolongado liderazgo de Mamady Doumbouya.

Doumbouya, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 2021, fue elegido presidente a finales de diciembre en unas elecciones en las que todos los principales líderes de la oposición fueron excluidos.

Como líder de la junta gobierna Guinea con mano dura, suprimiendo libertades y prohibiendo las protestas.

Los opositores políticos fueron arrestados, juzgados o forzados al exilio, mientras que las desapariciones forzadas y los secuestros se multiplican.

El ministro guineano de Administración Territorial y Descentralización ordenó el viernes por la noche la disolución de los partidos por "no cumplir con sus obligaciones".

El decreto también les retiró el control de sus bienes.

Entre los partidos disueltos se encuentran los tres principales del país: la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), liderada por su dirigente exiliado Cellou Dalein Diallo; la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG), dirigida por el expresidente exiliado Alpha Condé; y la Unión de Fuerzas Republicanas (UFR).

"Esta disolución implica la pérdida inmediata de la personalidad jurídica y del estatus de los partidos afectados", señala la orden.

Esto incluye "todas las actividades políticas", así como el uso de "siglas, logotipos y emblemas" asociados con los grupos, añade la determinación.

Los bienes de los partidos fueron puestos bajo "secuestro judicial", con un administrador designado para supervisar su transferencia, según el decreto, que no especifica a quién o a qué entidad se transferirán.

Partidos políticos y movimientos de la sociedad civil condenaron el sábado la disolución, calificándola de dictatorial.