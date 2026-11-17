Cientos de militares fueron desplegados este lunes en una región del este de Guatemala donde una ola de violencia del narcotráfico llevó a declarar el estado de sitio, constató un periodista de la AFP.

Con fusiles y apoyados con vehículos blindados y helicópteros, los soldados tomaron posiciones en los departamentos de Zacapa e Izabal, donde operan dos carteles designados como grupos terroristas por Estados Unidos el viernes pasado.

Tras semanas de ataques que dejaron al menos 17 muertos en esa región fronteriza con Honduras, además de actos de demostración pública de poder por parte de los narcos, el gobierno declaró el estado de sitio el sábado por 30 días.

La medida autoriza allanamientos sin orden judicial y restringe el derecho de reunión.

En Zacapa actúa el cartel de la familia Lorenzana por cuyo jefe, Haroldo Lorenzana, alias "Haroldito", Washington ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Mientras, Izabal es el centro de operaciones de Los Mendoza, declarado terrorista junto con Los Huistas (Huehuetenango, oeste).

Izabal es además un importante centro de producción de marihuana, cocaína y heroína, según las autoridades.

"Venimos para quedarnos el tiempo que sea necesario", dijo a la prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en Zacapa.

Villeda y el titular de Defensa, Henry Sáenz, señalaron que la operación busca asumir el "control territorial", destruir siembras ilegales, detener a los capos y atacar la extracción ilegal de oro, otra de las fuentes de financiación de los criminales.

Sáenz indicó que la declaratoria de los carteles como grupos terroristas por parte de Washington precipitó la decisión de lanzar este operativo.

Los funcionarios no revelaron el número de efectivos desplegados, aunque indicaron que participan soldados de varias brigadas del ejército y de las fuerzas naval y aérea, además de policías.

El despliegue incluye la instalación de puestos de control en la frontera con Honduras, desde donde también se ha registrado el cruce de grupos criminales que huyen de las autoridades.

También se incrementará el patrullaje en ríos y lagos de la región, utilizados para el trasiego de drogas e insumos.

"No vamos a abrir y tirar puertas (...) no vamos a violentar a nadie", garantizó el ministro de Defensa, y Villeda anunció que prohibirán los "desfiles narcohípicos".