Fujimori prepara acciones ante la posible "catástrofe" por El Niño en Perú

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo este jueves que prepara acciones de prevención y asistencia ante la "catástrofe" que podría causar en el país el fenómeno climático El Niño.

La futura mandataria, que asume a fines de julio, aseguró que su gobierno prepara medidas para prevenir inundaciones y apoyar sectores económicos en riesgo como la pesca y la agricultura.

El fenómeno natural El Niño, que suele producirse cada dos a siete años, eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los patrones de vientos, presión y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la ONU, prevé este año un "episodio fuerte", entre julio y septiembre.

Pese a las buenas proyecciones económicas para Perú, "lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño, los daños en los seres humanos, los daños materiales, los daños en la agricultura", dijo Fujimori a periodistas, a orillas de río Rímac, que atraviesa Lima.

Desde hace meses la alcaldía de la capital peruana con maquinarias realiza tareas de limpieza y dragado del río para evitar desbordes e inundaciones si hay exceso de lluvias.

Los riesgos para el país andino se concentran "no sólo en la zona de lluvias, en la costa norte, sino también en nuestra sierra con la llegada del friaje y la sequía", apuntó la mandataria electa.

Afirmó que su gobierno se enfocará especialmente en apoyar a los pescadores artesanales, que ya se están viendo afectados debido al calentamiento del mar y la alteración de la distribución de especies como la anchoveta.

Fujimori dijo que evalúa recurrir a decretos de urgencia para poner en marcha estas medidas, y a la cooperación internacional en caso de que ocurran "desastres".

"Esperamos no sucedan", afirmó.

Perú ha decretado casi 800 municipios en estado de emergencia ante el "peligro inminente" de intensas lluvias.

Más de 9,3 millones de personas en el país sudamericano se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La última vez que El Niño golpeó Perú fue en 2023, con inundaciones y deslizamientos que causaron 99 muertos.

Los episodios más graves ocurrieron entre 1997 y 1998, cuando causó 500 muertos y un descalabro del PIB del 6%, y entre 1982 y 1983, cuando murieron 9.000 personas y el PIB cayó 11,6%.