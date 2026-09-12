Fujimori anuncia a Álvaro Vargas Llosa como embajador de Perú ante Estados Unidos

La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes que Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, aceptó ser su próximo embajador ante Estados Unidos.

El anuncio de la designación, que aún tiene que pasar una revisión legal, ocurre un día después de la visita al país andino del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La mandataria derechista quiere estrechar lazos con Washington.

"Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", dijo Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, en una entrevista con la radio RPP.

Desde que se inició su mandato, Perú no tiene embajador en EEUU. El último, Alfredo Ferrero, fue cesado en junio.

"Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú (...) de acuerdo con la línea trazada" por la mandataria, escribió en X Álvaro Vargas Llosa, periodista y ensayista.

Marco Rubio anunció esta semana la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos de derecha liderada por Donald Trump para enfrentar el crimen organizado transnacional en la región.

Fujimori tiene previsto viajar en los próximos días a Nueva York a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde dijo que sostendrá "muchísimas reuniones bilaterales".

Informó también que participaría en una cena de jefes de Estado organizada por Trump, en la que espera "tener la oportunidad de saludarlo".

El escritor Mario Vargas Llosa perdió ante Alberto Fujimori, padre de Keiko, la segunda vuelta de la elección presidencial de 1990.

Tanto él como su hijo Álvaro fueron feroces críticos del exgobernante autócrata (1990-2000), después de que en 1992 cerrara el Congreso con militares e interviniera el Poder Judicial.

También rechazaban las candidaturas de la heredera del clan de orígenes japoneses hasta que en el balotaje presidencial de 2021 se enfrentó con el izquierdista Pedro Castillo, que terminó ganando.

Durante esa campaña le manifestaron públicamente su apoyo. Tras el fallecimiento del novelista en 2025, su hijo mayor volvió a respaldar a la actual mandataria en la elección de 2026.