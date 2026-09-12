Fuerzas gubernamentales de Yemen atacan a los hutíes en la costa del mar Rojo

Las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Riad dijeron el sábado que atacaron a combatientes hutíes aliados de Irán en la estratégica ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, que cayó en manos de los combatientes proiraníes tras una ofensiva relámpago.

Los combates que comenzaron en septiembre en el oeste de Yemen han provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) teme un aumento considerable de los desplazamientos en los próximos días.

Los hutíes, que hasta ahora controlaban gran parte del norte del país, incluidas la capital, Saná, y Hodeida (en el oeste), avanzaron por la costa en cuestión de días y capturaron la ciudad portuaria de Moca el jueves.

Posteriormente, tomaron el control de la costa y las islas del mar Rojo, y consolidaron su dominio al día siguiente sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde transita el tráfico marítimo hacia y desde el Canal de Suez.

- Ataques aéreos saudíes -

"Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca", informó la agencia oficial de noticias Saba.

También atacaron en las afueras de la ciudad y la carretera que conduce a Dhubab, más al sur, añadió, citando al portavoz de las fuerzas armadas, Majid al-Nazili.

Las fuerzas gubernamentales ya habían anunciado ataques aéreos el viernes por la noche, al tiempo que instaron a la población civil a evitar algunas carreteras.

Arabia Saudita llevó a cabo igualmente ataques aéreos contra el aeropuerto de Moca, según el canal de televisión Almasirah, controlado por los hutíes.

"En las últimas 48 horas, la aviación saudí ha realizado 129 ataques aéreos contra las provincias de Taiz, Hodeida, Marib, Al-Jawf, Saada, Amran y Hajjah", añadió el sábado el portavoz hutí Yahya Saree.

Los hutíes, que anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en julio y atacaron sus petroleros, lanzaron un importante ataque contra el reino esta semana.

La Defensa Civil de Arabia Saudita informó el sábado por la noche de dos heridos en el sur del país por la caída de un proyectil disparado por los hutíes.

Tras años de relativa calma gracias a una tregua entre el gobierno y los hutíes, Yemen se sumió de nuevo en la guerra en julio, en el contexto del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que los hutíes, quienes fueron objeto de ataques aéreos de Washington en 2025 por atacar buques mercantes en el estrecho de Bab el Mandeb en apoyo a Hamás en su guerra contra Israel, le habían pedido que no interviniera en la guerra de Yemen.

Según el portal estadounidense Axios, el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, llamó a Trump dos veces el jueves para pedirle que atacara a los combatientes yemeníes, pero su petición fue rechazada.

La escalada de la guerra en Yemen la semana pasada dejó cientos de muertos en ambos bandos, principalmente combatientes, pero también algunos civiles.

- "Agotamiento de las reservas de emergencia" -

También provocó importantes desplazamientos de población, incluida una afluencia de refugiados hacia Adén, la principal ciudad del sur donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente.

Casi 76.000 personas han sido desplazadas desde julio, según un recuento de la ONU del sábado.

"Nos dijeron: 'Váyanse, dispérsense. Tienen media hora'", relató Abdulalim Al-Rajihi, quien presenció "escenas de horror" mientras huía de Moca.

"¿Qué se puede hacer en media hora? Huimos con la ropa que llevábamos puesta. Y nos llevamos a nuestros hijos".

Más de 70.000 personas han huido solo desde septiembre, según un portavoz de la OIM, al advertir de una "crisis de desplazamiento".

"Las reservas de emergencia ya se han agotado tras las recientes operaciones de socorro por las inundaciones", dijo el viernes la OIM, con hincapié en la urgente necesidad de refugio, alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Después de tomar el control de la costa esta semana, los combatientes proiraníes liberaron a 210 de sus propios hombres, "prisioneros de guerra" que habían pasado años en cárceles gubernamentales, anunció el sábado el funcionario hutí Abdelkader al-Mourtada en una conferencia en Saná.