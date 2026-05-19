Fuertes choques en una protesta masiva contra el presidente de Bolivia

Policías antimotines se enfrentaron este lunes a manifestantes que exigían la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace más de dos semanas.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclaman medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Con explosivos, piedras y palos, los manifestantes intentaron hacia el mediodía ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, constataron periodistas de la AFP.

Protegidos con escudos, cientos de policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.

"Queremos que renuncie por incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos", dijo a la AFP Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años que viajó unos 90 km desde Caquiaviri para protestar.

En plena jornada de disturbios, la Fiscalía anunció que ordenó la detención de uno de los líderes de las protestas, Mario Argollo, representante de la Central Obrera Boliviana, el mayor sindicato del país, por supuesta "instigación pública a delinquir" y "terrorismo".

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras y pantallas, y quemaron un vehículo policial, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

La AFP observó al menos dos lesionados. Las autoridades aún no dieron un balance de detenidos, aunque la televisora Unitel reportó más de un centenar. Al final de tarde, la calma retornó a la ciudad.

- Seguidores de Evo -

El gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de los disturbios.

Los manifestantes son "operadores políticos que buscan ser la escalera" del líder cocalero para volver "al poder", dijo José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, a la televisora Red Uno.

Una marcha de seguidores del expresidente llegó a La Paz este lunes y se sumó a las protestas, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

Los partidarios del primer presidente indígena de Bolivia, que también piden la renuncia de Paz, temen que próximamente sea capturado su líder, refugiado desde 2024 en la zona cocalera del Chapare, en el centro del país.

En su cuenta en X, Morales se solidarizó con los manifestantes y calificó de víctimas de una "brutal persecución" a Argollo y a otros dirigentes sindicales.

El gobierno "está reprimiendo con fuerzas policiales y militares a miles de bolivianos que protestan contra el modelo neoliberal y el estado colonial", escribió en la red social.

- "¡Vendepatria!" -

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980: agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles y su inflación interanual fue de 14% en abril.

Poco después de asumir el poder en noviembre, Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, eliminó esos subsidios, lo que aumentó los precios de la gasolina y el diésel.

"Bolivia está pasando un momento crítico con este gobierno vendepatria que está rifando nuestros recursos naturales a las transnacionales", dijo a la AFP un manifestante que prefirió el anonimato.

Ante la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles por los bloqueos, militares y policías lograron el sábado abrir temporalmente algunos accesos a La Paz, tras choques con manifestantes en los que según las autoridades murió un campesino al caer en una zanja.

Pese a la acción de las fuerzas del orden, los manifestantes recuperaron posiciones el mismo sábado y las rutas de entrada a La Paz se mantienen cerradas. En todo el país hay al menos 32 bloqueos, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

El gobierno anunció que volverá a intervenir las vías tomadas alrededor de la Paz en la mañana del martes durante seis horas para habilitar un "corredor humanitario".

Desde el pasado 10 de mayo, desplegó un puente aéreo de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) hacia La Paz para llevar carnes y vegetales a la ciudad.