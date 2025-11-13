Francia recuerda a las víctimas de los atentados yihadistas de París diez años después

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los peores atentados yihadistas en su suelo, que dejaron 130 muertos en París y heridas que siguen abiertas.

El aniversario de estos ataques reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico llegan con Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los atacantes, entre rejas y con un proyecto de museo en curso.

"La democracia siempre gana", aseguró a AFP François Hollande, quien era presidente en el momento de los ataques. "Francia a lo largo de estos años ha podido mantenerse unida y superar todo", aseguró.

Para marcar los diez años de esta tragedia que conmocionó el mundo, el presidente, Emmanuel Macron, recorrerá los lugares del ataque, antes de un discurso en la tarde para inaugurar un Jardín del Recuerdo, junto a la Alcaldía de París.

Los ataques comenzaron en las afueras del Estadio de Francia, al norte de París, donde la selección de Francia disputaba un partido contra Alemania en presencia del entonces presidente francés. Una persona perdió la vida.

Hollande fue exfiltrado y, esa misma noche, pronunció un discurso en televisión sobre el "horror" que vivió el país. Días después, declaró a Francia "en guerra" contra los yihadistas y su autoproclamado califato, que se extendía entonces entre Siria e Irak.

Los atacantes asesinaron a continuación a unas 90 personas en la sala de conciertos Bataclan, donde actuaba la banda Eagles of Death Metal, y a decenas más en restaurantes y cafés de la capital francesa.

Nueve atacantes murieron por disparos de la policía o al activar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos, salvo Abdeslam, que huyó, fue detenido meses después en Bélgica y ahora cumple cadena perpetua.

- "Los terroristas no ganaron" -

Las fuerzas apoyadas por Estados Unidos derrotaron en 2019 en el este de Siria a los últimos vestigios del autoproclamado califato del EI que atrajo a residentes franceses e inspiró los ataques de París.

Abdeslam permanece tras las rejas y está abierto a la idea de hablar con las víctimas de los ataques si desean participar en una iniciativa de "justicia restaurativa", según su abogada Olivia Ronen.

Sin embargo, la exnovia del yihadista condenado, con quien rompió a principios de este año, ha sido arrestada y el lunes fue acusada de planear un ataque yihadista. La investigación está en curso.

En París, los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos han intentado reconstruir sus vidas y en este décimo aniversario quieren clamar que "los terroristas no ganaron esa noche", según Arthur Dénouveaux, sobreviviente del Bataclan.

Eva, que no quiso dar su apellido, perdió una pierna tras el ataque al café La Belle Équipe, donde murieron 21 personas. Desde entonces, ha regresado a numerosas terrazas de la capital, pero "nunca más" da la espalda a la calle.

Algunos se acercan a los homenajes con aprehensión. El hijo de 23 años de Stéphane Sarrade, Hugo, fue asesinado en el Bataclan, un lugar que ha evitado desde entonces. "Soy incapaz de ir allí", dijo a AFP. Este año tampoco acudirá.

Los nombres de los 130 fallecidos de esa noche, así como los de los dos sobrevivientes que no consiguieron superar el trauma y acabaron suicidándose, fueron inscritos en placas conmemorativas en París.

El Museo Memorial del Terrorismo, que debe abrir sus puertas en 2029, albergará también alrededor de 500 objetos relacionados con los ataques o sus víctimas, como una entrada del concierto del Bataclan, aportados por las familias.

