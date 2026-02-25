Florida ejecuta a un hombre condenado a muerte por asesinato

Un reo condenado a muerte por asesinato fue ejecutado con inyección letal el martes en el estado de Florida, la cuarta ejecución este año en Estados Unidos y la segunda en ese estado, el que más veces la aplicó en 2025.

Melvin Trotter, de 65 años, recibió la pena capital por el homicidio de una mujer en 1986. Su sentencia se ejecutó a las 18H15 (23H15 GMT) en la prisión estatal de Raiford, en el norte de Florida.

Un jurado lo condenó en 1987 por matar a cuchilladas a Virgie Langford, la propietaria de una tienda de comestibles de 70 años, durante un robo a mano armada. Trotter llevaba casi 40 años en el corredor de la muerte.

En Florida, 19 personas recibieron una inyección letal en 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis, responsable de firmar las órdenes de ejecución, lo ha hecho más veces que cualquiera de sus predecesores desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

Otras dos ejecuciones están programadas en el estado, el 3 y el 17 de marzo, según la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

También se prevé una el 11 de marzo en Texas y otra en Alabama el día 12 del mismo mes, esta última para un condenado a muerte que hoy tiene 75 años y se desplaza en silla de ruedas.

En total, 47 condenados a muerte fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado, el nivel más alto desde 2009, cuando hubo 52.

Del total de ejecuciones de 2025, 39 se llevaron a cabo mediante inyección letal, tres fueron por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear ese gas a través de una máscara facial, provocando la asfixia del prisionero.

Expertos de la ONU han denunciado el uso de nitrógeno como un método cruel e inhumano.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los delitos más viles".