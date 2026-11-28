Fiscales de Canadá solicitaron una condena de 25 años de prisión para un hombre que vendía veneno en línea para cometer suicidio, y destacaron que sus víctimas eran en su mayoría jóvenes y sufrían trastornos mentales.

El excocinero Kenneth Law, de 61 años, se declaró culpable a principios de este año de haber ayudado a 14 suicidios en Canadá, pero admitió haber vendido cientos de los llamados "kits de suicidio" en todo el mundo a través de foros en línea.

Law vendió veneno en al menos 41 países, entre ellos China, Francia y Brasil. También vendió 330 paquetes en Reino Unido, según una declaración acordada y firmada por la defensa y la fiscalía. Allí, 79 muertes están vinculadas a él, según los fiscales canadienses.

Law admitió que ingresó a foros en línea sobre suicidio bajo un seudónimo, identificando a personas que estaban considerando quitarse la vida y luego dirigiéndolas a una de sus tiendas en línea, donde vendía concentraciones letales de una sustancia química.

Los fiscales también lo habían acusado de asesinato pero, alegando falta de pruebas, aceptaron retirar los cargos más graves a cambio de que Law se declarara culpable de delitos menores.

Esa decisión generó rechazo, en especial de amigos y familiares de las víctimas, pero la fiscalía sostuvo que seguiría buscando una pena severa.

"Una condena global apropiada que debe imponerse en este asunto es de 25 años menos el tiempo ya cumplido", declaró ante el tribunal la fiscal de la Corona Katie Doherty.

Law dijo al tribunal que comprendía que su conducta había sido "categóricamente incorrecta" y que había sido "transformado" por el proceso judicial.

"Sigo arrepentido", dijo.

Los tribunales suelen utilizar casos comparables para determinar la condena, pero Doherty señaló que "no hay ningún caso ni remotamente parecido a la conducta del señor Law".

La sentencia será dictada el 26 de febrero.