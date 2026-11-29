El Gobierno filipino dijo el domingo que está buscando a unos 30 de sus ciudadanos que, según un senador, fueron "engañados" para unirse al ejército ruso.

El senador Raffy Tulfo afirmó que había advertido al gobierno tras ver un video, que se volvió viral, en el que aparecen filipinos afirmando estar en Rusia y diciendo que los obligan a entrenar para lo que uno de ellos describe como un "despliegue bélico".

"Fueron engañados con ofertas de trabajo como limpiadores o trabajadores de la construcción, pero llevan un mes entrenando para la guerra", sostuvo Tulfo en un comunicado.

Tanto Rusia como Ucrania han reclutado a miles de extranjeros para sus ejércitos desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania hace casi cinco años.

"Hemos determinado su paradero, pero no divulgaremos ese detalle ni el país implicado debido al carácter sensible de las acciones que se están llevando a cabo para ayudarlos", dijo la portavoz del presidente Ferdinand Marcos, Claire Castro, en otro comunicado.

La AFP intentó ponerse en contacto con la embajada rusa en Manila, sin éxito.

En el video, los filipinos, que visten uniforme militar, piden a Marcos que los lleve de vuelta a casa desde un lugar no especificado en Rusia.

Castro señaló que el Ministerio de Justicia ya había presentado demandas contra cinco entidades que supuestamente reclutaban "para presuntos trabajos militares en el extranjero".

Según datos del Banco Central, más de diez millones de filipinos trabajan en el extranjero y envían remesas por decenas de miles de millones de dólares a sus familias cada año.

En febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a los filipinos a no aceptar ofertas de empleo "que puedan implicar reclutamiento en fuerzas armadas extranjeras, aunque parezcan empleos civiles normales en otros sectores".