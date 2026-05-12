Familiares piden investigar la muerte en custodia de un preso político en Venezuela

El padre de un preso político que murió en custodia del Estado venezolano pidió el lunes a las autoridades investigar el caso, debido a las extrañas circunstancias en que fue encontrado su cuerpo.

El exconcejal José Manuel García Sabino fue hallado muerto el fin de semana por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a 400 kilómetros de Caracas.

Con este caso, suman 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles desde 2014, según la ONG Foro Penal.

"Esto no puede quedar así. Se están dando en Venezuela repetitivos casos (de muertes) bajo custodia de la misma policía, que se están ya revelando a la luz pública y nos estamos dando cuenta de que se está haciendo como una costumbre", dijo a la AFP, José Manuel García, padre del exconcejal.

"No se sabe si se ahorcó o lo ahorcaron (...) Yo pido, como le dije a los funcionarios, que estas investigaciones lleguen a dar con la verdad", agregó.

García Sabino "había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía", afirmó el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Calificó la detención del exconcejal como "claramente política".

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien gobierna de forma interina desde enero tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, impulsó una ley de amnistía que hasta la fecha ha beneficiado a más de 8.000 personas.

El exconcejal García Sabino fue enterrado en la tarde del lunes en la zona rural del municipio Simón Bolívar en la ciudad de Barcelona.