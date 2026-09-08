Fallece a los 89 años Tung Chee-hwa, el primer líder poscolonial de Hong Kong

Tung Chee-hwa, el primer líder de Hong Kong tras el retorno de esa antigua colonia británica a la soberanía china, falleció a los 89 años, informó su oficina este miércoles.

El exmagnate naviero, elegido personalmente por Pekín para dirigir el importante centro económico tras su traspaso en 1997, tuvo un mandato agitado hasta que renunció en 2005.

Tung sirvió de puente durante la transición de Hong Kong del dominio colonial, guiando a la ciudad mientras se veía azotada por la crisis financiera asiática, la mortal epidemia de SARS y las protestas masivas en sus turbulentos primeros años bajo el dominio chino.

Hong Kong regresó a la soberanía de China el 1 de julio de 1997 bajo el principio de "un país, dos sistemas", que garantizaba libertades claves y un alto grado de autonomía que no existen en el resto del país.

Tung "falleció pacíficamente en presencia de sus queridos familiares" el martes, según un comunicado de su oficina.

"El señor Tung dedicó su vida con un compromiso inquebrantable al servicio de la nación y de la RAE (Región Administrativa Especial) de Hong Kong. Sus contribuciones, realizadas con integridad, compasión y dignidad, serán recordadas con cariño", señaló el texto.

El antiguo jefe de gobierno Leung Chun-ying elogió el papel de Tung en la implementación del marco de "un país, dos sistemas" en Hong Kong y señaló que gozaba de la profunda confianza de los líderes de China.

Tung nació en Shanghái el 29 de mayo de 1937 en el seno de una de las dinastías navieras más ricas de China.

Su familia se mudó a Hong Kong en 1947, según su biografía publicada en un sitio web del gobierno.

Como funcionario público, el líder se abrió camino discretamente a través de las maquinarias políticas a ambos lados de la frontera, formando parte del órgano asesor político de Pekín y del gabinete de Hong Kong.