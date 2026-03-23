Experta de ONU: la comunidad internacional dio a Israel "licencia para torturar" palestinos

El mundo le ha dado a Israel "una licencia para torturar palestinos", acusó este lunes la experta de la ONU Francesca Albanese y agregó que la vida en los territorios ocupados es "una continuidad de sufrimiento físico y mental".

Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, dijo que "la tortura se ha convertido de hecho en política de Estado" en Israel.

"A Israel se le ha dado, en la práctica, una licencia para torturar palestinos, porque la mayoría de sus gobiernos, sus ministros, lo han permitido", afirmó al presentar su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Albanese se ha enfrentado a duras críticas, acusaciones de antisemitismo y peticiones de destitución, procedentes de Israel y de algunos de sus aliados, debido a sus constantes denuncias y sus acusaciones.

Albanese "no es una defensora de los derechos humanos; es un agente del caos (...) y cualquier documento que produzca no es más que una diatriba activista cargada políticamente", señaló este lunes en un comunicado la misión de Israel en Ginebra.

La experta "promueve peligrosas narrativas extremistas para socavar la propia existencia del Estado de Israel", agregó.

El informe de Albanese sostiene que Israel tortura sistemáticamente a palestinos a una escala "que sugiere venganza colectiva e intención destructiva".

"Mi informe también muestra que la tortura va mucho más allá de los muros de las prisiones, en lo que solo puede describirse como un entorno torturador impuesto por Israel en todo el territorio palestino ocupado", declaró ante el Consejo de Derechos Humanos.

Albanese explicó que la tortura destruye las condiciones que hacen que la vida tenga sentido, despojando a las personas de su dignidad humana.

"Los testimonios que yo y muchos otros documentamos (...) son pruebas de crímenes atroces dirigidos contra la totalidad del pueblo palestino, en la totalidad de la tierra ocupada, mediante una total conducta criminal", señaló.

También advirtió que la respuesta internacional será una prueba de la responsabilidad jurídica y moral colectiva de los países.

"El desprecio por el derecho internacional no se detendrá en Palestina. Ya se desarrolla desde Líbano hasta Irán, en los países del Golfo y en Venezuela. Y si no se le pone freno, se extenderá mucho más allá", afirmó.

Aunque son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los relatores especiales son expertos independientes y no hablan en nombre de Naciones Unidas.