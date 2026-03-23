"Expansión" de la democracia en Vietnam con la elección de 18 diputados no comunistas sobre 500

Vietnam anunció el sábado que 18 candidatos no pertenecientes al Partido Comunista habían sido elegidos para el Parlamento, que cuenta con 500 escaños, y calificó este resultado como una "expansión significativa de la democracia".

La Asamblea Nacional, el principal órgano legislativo del país, sirve principalmente para ratificar las decisiones del Partido Comunista en el poder.

Según los resultados oficiales de las elecciones celebradas el 15 de marzo, publicados el sábado, solo 18 de los diputados elegidos no son miembros del Partido Comunista, frente a los 14 de las anteriores elecciones hace cinco años.

La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de los Diputados, Ta Thi Yen, calificó este aumento de "modesto", pero añadió que "supone una expansión significativa de la democracia y la representación en la Asamblea Nacional".

Según el Gobierno, más del 99% de los 76 millones de votantes participaron en las elecciones, una tasa de participación oficial típicamente alta.

Vietnam, con más de 100 millones de habitantes, se caracteriza tanto por su éxito económico —con un crecimiento del 8% el año pasado— como por la represión de su Estado de partido único, que a menudo encarcela a sus detractores.