Evo Morales suspende el bloqueo de rutas en Bolivia tras el estado de excepción

El expresidente boliviano Evo Morales anunció la suspensión este lunes de los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz decretó hace tres días un estado de excepción para poner fin a las protestas en el país.

Con la entrada en vigor de la medida decretada por el presidente, el abastecimiento en Bolivia empezó a normalizarse después de siete semanas de protestas.

Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca paralizaron carreteras en varios puntos del país en contra del presidente de centroderecha Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

El mandatario, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa La Paz y su vecina El Alto.

Refugiado en la región selvática del Chapare, Morales declaró al término de una asamblea de dirigentes cocaleros este lunes que "por ahora un cuarto intermedio" en los bloqueos, cuyos últimos focos se concentraban en su bastión Cochabamba, en el centro del país.

En el momento más álgido de la crisis, llegó a haber unos cien cortes de rutas en Bolivia, pero el número se redujo significativamente tras la declaración el sábado del estado de excepción.

La medida permite el despliegue interno de las fuerzas armadas, restringe el derecho a manifestarse y prohíbe bloquear rutas.

Los bloqueos afectaron corredores estratégicos que comunican La Paz y El Alto con la región agropecuaria de Santa Cruz y con los puertos de Chile y Perú, sobre el océano Pacífico.

- "Se ha normalizado" -

En Garita de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban este lunes alimentos llegados en las últimas horas tras el levantamiento de los cortes.

"Hoy se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar", dijo a la AFP Rosa Quispe, una comerciante de 48 años que esperaba para comprar pollo.

Aunque con esperas, los clientes conseguían este lunes los productos sin las enormes filas de las últimas semanas ni las disputas para abastecerse, mientras camiones descargaban carne, verduras y otras mercaderías.

"Pero la mayoría de la gente no tiene platita (dinero), con o sin bloqueo igual no hay tantos clientes", dijo a la AFP Mari Soria, una vendedora de 40 años que ofrecía hígado y barriga de res en un puesto callejero.

"Hoy ya bajaron los precios, pero igual la gente está optando por el pollo que es lo más barato", agregó.

El abastecimiento de combustibles, problemático incluso desde antes de los bloqueos, seguía siendo difícil.

Las filas de taxis, vehículos particulares y autobuses aún eran extensas este lunes en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto.

Pero cientos de camiones cisternas, procedentes de Chile y Perú y que habían estado paralizados durante semanas, descargaban gasolina y diésel en la planta procesadora de Senkata para su posterior distribución.

- Apagones en el Chapare -

Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, una localidad cocalera del Chapare, para evitar la ejecución de una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que él rechaza.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se prepara un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a esa región.

Aseguró que la operación se llevará a cabo "con tranquilidad y calma".

El presidente Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas y de recibir apoyo financiero de narcotraficantes, sin haber aportado pruebas que respalden estas afirmaciones.

El exmandatario rechaza las acusaciones y afirma que detrás de su eventual captura está la mano de Estados Unidos.

Durante una reunión pública en el Chapare, el líder indígena denunció reiterados cortes de electricidad que, según dijo, forman parte de una guerra psicológica contra la región.

"Si otra vez nos cortan (la luz), bueno, nos movilizamos, tomamos una (planta eléctrica) y nosotros nos administramos para que nunca nos falte energía", advirtió.