Eurodiputado Raphaël Glucksmann, candidato de la izquierda moderada en presidencial de Francia

El eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann será el candidato de la izquierda moderada a la elección presidencial de Francia en abril y mayo próximos, tras imponerse este domingo en la primaria organizada por el Partido Socialista y otras formaciones afines.

Glucksmann, de 46 años, se presenta como un candidato de ruptura respecto a las políticas del centroderechista Emmanuel Macron y con capacidad de vencer a la extrema derecha, favorita en los sondeos.

Sin embargo, los sondeos le otorgan entre un 9 y un 14% de los votos, por detrás de la ultraderechista Marine Le Pen y de los candidatos del centroderecha y la izquierda radical.

Glucksmann, del partido Plaza Pública, obtuvo el 66% de los votos en la primera vuelta de estas primarias, en las que participaron cerca de 121.000 votantes.

El líder socialista Olivier Faure quedó segundo con un 14% y los otros tres candidatos no superaron el 10%.

En su primer discurso tras los resultados, el eurodiputado se presentó como "el candidato de la izquierda democrática" que "podrá batir a nuestro enemigo de siempre, la extrema derecha".

"Vamos a unirnos para salir a luchar e impedir que los trumpistas, los putinistas, los xenófobos y los demagogos se apoderen de la República", insistió.

Este intelectual reivindica un perfil poco común, en referencia a su trabajo en el extranjero tras el genocidio en Ruanda y como asesor del expresidente antirruso de Georgia Mijeil Saakashvili, actualmente encarcelado.

Europeísta convencido, hijo del filósofo francés André Glucksmann y nieto de un exespía soviético que huyó a Francia cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, es un firme partidario de Ucrania en su lucha contra Rusia.

Sus detractores critican su supuesta desconexión de los problemas reales de la gente, una imagen que se ve reforzada por su relación con la periodista estrella Léa Salamé, que se retiró del informativo que presentaba cuando confirmó su candidatura a las primarias.

"Para dirigir un país, primero hay que tener un oficio (...) No se pone a un becario al frente de una empresa", criticó Ségolène Royal, exministra socialista y rival suya en las primarias.

Glucksmann deberá ahora intentar existir en una presidencial dominada por Le Pen, el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe y el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, por quien no oculta su aversión.

Aunque se alió con Mélenchon en las legislativas de 2024 para crear un frente unido de la izquierda, se volvió su principal rival y rechaza cualquier pacto con su partido.

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