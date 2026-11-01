Estudiantes franceses retoman el lunes los bloqueos tras rechazar medidas del Gobierno

Los estudiantes franceses retomarán este lunes los bloqueos de los liceos, indicó un responsable de un sindicato, pese al anuncio de medidas del Gobierno que consideran insuficientes.

El sábado, cientos de miles de personas, entre ellas estudiantes de secundaria y universitarios, volvieron a salir a las calles de toda Francia por tercer fin de semana consecutivo para protestar.

A partir del lunes, cuando los alumnos regresen de dos semanas de vacaciones, algunos liceos volverán a estar bloqueados, afirmó el líder estudiantil Pierre Sourzat.

"Las movilizaciones serán más importantes a partir del martes, pero sabemos que algunos centros estarán bloqueados desde mañana mismo", declaró este domingo a la emisora RMC.

El movimiento de protesta en Francia contra el encarecimiento de los precios surgió tras varias semanas de manifestaciones de estudiantes de secundaria que denunciaban el deterioro de las condiciones de enseñanza y la desigualdad.

El pasado lunes, el Gobierno anunció medidas para responder a las reivindicaciones, entre ellas la sustitución de la plataforma de acceso a la universidad y préstamos para renovar los centros educativos.

Pero los estudiantes las consideran insuficientes.

El sábado, Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil, afirmó que habría bloqueos en universidades e institutos el martes y el jueves.

El presidente Emmanuel Macron ha pedido que las clases se reanuden con normalidad y ha argumentado que "los jóvenes han sido escuchados".

Sourzat replicó que "el presidente no nos ha escuchado".

"Es puro maquillaje", afirmó. "Se da una mano de pintura a la superficie, pero, cuando se rasca un poco, no hay nada debajo".

Francia, la segunda economía de la eurozona, está al borde de la recesión y sometida a presiones para reducir su deuda, por lo que el Gobierno tiene poco margen para atender las reivindicaciones de los estudiantes mediante un aumento del gasto público.