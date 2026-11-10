Estudiantes franceses bloquean decenas de liceos y llaman a nuevas protestas

Los estudiantes franceses mantuvieron la presión sobre el gobierno el martes, bloqueando las entradas de decenas de liceos para exigir mejores condiciones de aprendizaje y llamando a nuevas protestas, informó el ministerio de Educación.

Las protestas estudiantiles en Francia desde septiembre se han transformado en manifestaciones más amplias contra el costo de la vida, algunas marcadas por episodios de violencia marginal y acusaciones de brutalidad policial.

Con la segunda mayor economía de la Unión Europea sometida a presiones para reducir la deuda, el gobierno tiene un margen limitado para apaciguar a los manifestantes mediante un aumento del gasto.

Casi dos meses después del inicio de las protestas, 49 de los 3.700 liceos del país, donde estudian en su mayoría jóvenes de entre 15 y 18 años, amanecieron de nuevo bloqueados este martes, indicó el ministerio.

Los sindicatos estudiantiles consideran insuficientes las respuestas hasta ahora del gobierno, como más profesores, ayudas para reformar los centros más degradados y la sustitución gradual de una criticada plataforma de acceso a la universidad.

"No pararemos hasta que no tengamos una respuesta de verdad", dijo a AFP Mai Lan, una estudiante de liceo en Marsella, donde cientos de personas salieron a las calles este martes en una nueva jornada de manifestaciones estudiantiles.

Aunque las manifestaciones se desarrollaron en calma, la tensión sigue latente. En Chelles, al este de París, una política local que acudió a intentar mediar en un bloqueo de un liceo recibió una botella llena de gasolina en el pecho.

La justicia abrió una investigación por intento de homicidio voluntario, pero no se identificó por el momento a la persona que lanzó la botella, indicó la fiscalía.

Los últimos meses de presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, están marcados por las protestas sociales.

Los sindicatos convocaron una nueva jornada de huelga el 17 de noviembre para reclamar mejores salarios, a la que se sumaron también los estudiantes.

La jornada de huelga del 5 de noviembre para denunciar la pérdida del poder adquisitivo reunió a entre 575.000 y 1,6 millones manifestantes.