Estados Unidos vuelve a ausentarse de su evaluación sobre derechos humanos ante la ONU

Estados Unidos volvió a boicotear el martes el Examen Periódico Universal (EPU) sobre su situación en materia de derechos humanos ante la ONU, lo que provocó fuertes críticas de delegados de otros países y de defensores de los derechos humanos.

"Observo (...) que la delegación de Estados Unidos no está presente en la sala", declaró en Ginebra el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el indonesio Sidharto Reza Suryodipuro, cuando debía comenzar el examen, ya aplazado un año antes tras un primer boicot de Washington.

Esta doble ausencia constituye un hecho sin precedentes desde la creación, en 2008, de este procedimiento, al que los 193 Estados miembros de la ONU deben someterse, en teoría, cada cuatro o cinco años.

Antes de Estados Unidos, solo Israel había boicoteado su EPU, a principios de 2013, aunque finalmente se sometió al examen más tarde ese mismo año.

Esta nueva ausencia no sorprendió a nadie. Poco después de regresar al poder en enero de 2025, la administración del presidente Donald Trump decidió poner fin a toda cooperación con el Consejo de Derechos Humanos.

Cuando Estados Unidos boicoteó una primera evaluación en noviembre de 2025, el Consejo reaccionó aplazando un año el examen del país, con la esperanza de que Washington reconsiderara su postura.

Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense declaró recientemente a la AFP que la administración considera que el Consejo es un "organismo irrecuperable" que "se burla de los derechos humanos", lo que da a entender que no participará en ninguno de sus mecanismos, incluido el EPU.

En este contexto, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores estadounidenses se dieron cita esta semana en Ginebra para intentar alertar sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos, especialmente desde el regreso de Trump al poder.

Al constatar nuevamente la ausencia de los delegados estadounidenses el martes, el Consejo se limitó una vez más a "reprogramar" el EPU de Estados Unidos para la próxima sesión de enero.

Si Washington vuelve a ausentarse de esta cita, habrá perdido la oportunidad de participar en la totalidad del actual ciclo de evaluaciones, lo que también constituiría un hecho sin precedentes.