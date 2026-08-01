España refuerza su frontera con Marruecos en Ceuta y dice que la situación es "casi" normal

España instaló este sábado vallas flotantes en su frontera con Marruecos tras la crisis provocada por la llegada y posterior salida de casi 60.000 migrantes a Ceuta, un enclave español en el norte de África, y aseguró que la situación es ahora "casi" normal.

La crisis migratoria se ha convertido también en una crisis diplomática entre España y algunos de sus socios europeos, que reprochan al Gobierno del socialista Pedro Sánchez su presunta permisividad en materia de inmigración.

La ciudad autónoma amaneció este sábado con una espesa niebla y con grupos de jóvenes que seguían cruzando la frontera hacia Marruecos, bajo la mirada de militares y agentes de la Guardia Civil, indicaron periodistas de la AFP.

Los militares españoles no dudaban en empujar a quienes caminaban demasiado despacio.

"Me llamó un amigo y me ha dicho que la frontera está abierta", contó en español a la AFP Soufian, un marroquí de 42 años que entró nadando en Ceuta y que tenía magulladuras en la cara, que, según explicó, se hizo cuando otros migrantes lo agredieron durante un reparto de comida.

"¿Invasión? No. Eso es mentira. Toda la gente [de Marruecos] quiere subir, quiere un futuro bien, que no hay en Marruecos. Yo ahora mismo estaba trabajando de guardia de seguridad, 12 horas. ¿Y cuánto me pagan al día? Diez euros".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó este sábado a Ceuta para dar un mensaje de tranquilidad y aseguró que aunque "la crisis no se da por cerrada" la situación en Ceuta es de "razonable normalidad".

También afirmó que "casi todos" los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el jueves, hasta 60.000 en apenas 24 horas, ya habían salido. Una situación que "hemos revertido solos", con la cooperación de Marruecos, destacó.

La ciudad autónoma, de unos 84.000 habitantes, vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años con la llegada de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas.

Al menos 67 de ellas murieron en el intento de llegar al enclave, según un nuevo balance del gobierno.

- "Poder trabajar y ganarnos la vida" -

El sábado comenzó la instalación de una nueva barrera flotante que se extiende en el mar junto al espigón de hormigón que delimita esta frontera, una de las dos fronteras terrestres entre África y la Unión Europea (la otra es la de Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África).

"Todos sabemos que en África no hay muchas oportunidades. Así que esperamos ir a Europa para poder trabajar y ganarnos la vida. Eso es todo", dijo a la AFP Souleil Boyan, un migrante senegalés de 19 años que llegó a Ceuta hace dos días y aseguró que llevaba cinco meses en Marruecos.

Las imágenes de la llegada de miles de personas provocaron una crisis en la Unión Europea, con duras críticas de algunos países y de partidos de derecha y extrema derecha.

En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni anunció la "suspensión" con España del tratado de libre circulación de la UE (el acuerdo de Schengen).

Sin embargo, el Ministerio del Interior italiano aclaró que los controles solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia.

El presidente español, Pedro Sánchez, reaccionó este sábado enviando una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que lamenta "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y denuncia una reacción "egoísta, polarizante e ilegal".

En el mismo sentido Marlaska dijo que "algunos tienen una memoria muy corta" y recordó la crisis en 2023 en Lampedusa, cuando en apenas dos días miles de migrantes entraron en esta isla mediterránea.