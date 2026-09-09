España pide disculpas por una polémica "lista negra" de periodistas

El ministerio del Interior de España pidió este martes disculpas a los periodistas y negó haber intentado amordazar a los medios, después de que un reportaje revelara que había elaborado en secreto una lista de informadores y sus opiniones políticas.

Esta inusual polémica sobre la libertad de expresión en un país de la Unión Europea se produce cuando el ministerio, dirigido por los socialistas, ya está sometido a críticas por su gestión de la inédita entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio, territorio español en el norte de África.

El diario digital El Confidencial publicó el martes una exclusiva según la cual el ministerio del Interior elaboró una lista en la que figuran numerosos periodistas, incluyendo directores y columnistas.

"El ministerio del Interior tiene en su poder un dosier sobre decenas y decenas de periodistas en activo que desempeñan su trabajo en los medios de comunicación para tener controlada su adscripción política", indicó.

"El documento fue confeccionado en secreto y cuenta con multitud de fichas" sobre los periodistas, acompañadas de fotografías y "comentarios sobre su trabajo y sus posicionamientos políticos", indicó El Confidencial.

"Afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "centro derecha moderado", "extrema derecha", "desinformación", fueron algunos de los calificativos citados por el diario.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) arremetió contra el ministerio por introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia", una práctica "incompatible con el Estado de derecho" que "puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico".

El ministerio del Interior señaló en un comunicado que la lista era "un documento interno" creado en 2024 con una finalidad "consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas".

"Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas", añadía la nota.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en una rueda de prensa en Ceuta que el documento no tenía "ninguna finalidad espuria" y que "en modo alguno" dio lugar a "diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento".