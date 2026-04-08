España consideraría "inaceptable" que siga la guerra de Israel en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, consideró este miércoles que sería "inaceptable" que Israel mantuviera los combates en el Líbano después de la tregua alcanzada con Irán.

"Es inaceptable que la guerra de Israel, la invasión de Israel a un país soberano como Líbano (...) se mantenga", dijo Albares a la radio RNE.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó en X la "buena noticia" de la tregua alcanzada en la guerra con Irán, pero criticó sin mencionarlo al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los alto al fuego siempre son una buena noticia", pero el "Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", escribió el líder socialista.