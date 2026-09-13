España afirma que más de 5.300 migrantes abandonaron Ceuta este mes

España informó este domingo que más de 5.300 de los migrantes que permanecían en Ceuta tras la masiva entrada a finales de julio, regresaron a Marruecos en un mes.

Estas cifras se dan a conocer en un momento en que el socialista Sánchez está bajo presión por los cuestionamientos sobre la rapidez con la que se está devolviendo a los migrantes a Marruecos desde este enclave español de 18,5 km2.

El Ejecutivo enfrenta fuertes críticas desde que cerca de 70.000 migrantes entraran desde Marruecos el 30 y 31 de julio al pequeño territorio español, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

La mayoría volvió a Marruecos a las pocas horas, pero la masiva entrada de migrantes, a pie o a nado, en este enclave, dejó decenas de muertos y desaparecidos.

El gobierno de España tiene la difícil tarea de identificar a los miles de migrantes que llevan semanas en Ceuta para verificar si tienen derecho al asilo y además debe respetar los derechos de los menores no acompañados que no pueden ser deportados de manera sumaria.

Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, declaró en un video en las redes sociales que desde el 10 de agosto, 5.321 personas "retornaron voluntariamente" a Marruecos.

Torres agregó que "90 personas han renunciado" al derecho internacional, y que cerca de 1.000 están siendo registradas con el objetivo de ser enviadas a Marruecos.

El ministro no precisó cuántos migrantes permanecen en Ceuta tras esos retornos, una cifra que genera controversia entre el gobierno de izquierda y la ciudad, gobernada por la derecha.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, estimó que hay cerca de 13.000 migrantes, mientras que el gobierno central afirma que la cifra es significativamente más baja.

Los cerca de 80.000 habitantes de este enclave protestan por los campamentos instalados en las playas donde duermen los migrantes, que también pernoctan en las calles y acusan al gobierno de abandono.

El Ministerio de Migraciones anunció este domingo la creación de 864 plazas en los albergues temporales para los extranjeros, para un total de 4.300 y con el objetivo de alcanzar 6.000 lugares.

Además de la gestión de la crisis humanitaria, Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre qué sabía el gobierno antes de la masiva entrada de migrantes y cuál fue el rol de Marruecos, un país con el que España lleva años intentando mejorar los vínculos.