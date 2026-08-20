España abre centros de acogida para los migrantes que siguen en Ceuta

El gobierno español anunció este jueves la creación de centros de acogida para 1.800 migrantes en Ceuta, con el fin de aliviar la crisis tras la llegada masiva a ese enclave en el norte de África de miles de personas el mes pasado desde Marruecos.

Unos 72.000 migrantes arribaron a la pequeña ciudad autónoma a finales de julio, la gran mayoría a nado o a pie, de los que alrededor de 70.000 regresaron ya al vecino Marruecos, de acuerdo con cifras de las autoridades españolas.

Pero quienes se quedaron -entre ellos, menores no acompañados que no pueden ser deportados de manera sumaria- tienen dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias.

La capacidad de acogida de Ceuta está desbordada.

Muchos migrantes pasaron las últimas tres semanas durmiendo en las calles o en la playa, y las ONG advierten que las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables.

Por su parte, los habitantes se quejan de problemas de inseguridad e higiene relacionados con ellos, y acusan al gobierno de descuidar Ceuta.

El Ministerio de Migraciones precisó el jueves que los dos nuevos centros abiertos son "recursos temporales de acogida que serán ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos".

El objetivo principal del traslado "de manera voluntaria" hacia estos centros es ofrecer "una alternativa de alojamiento y acogida que permita que [los migrantes] no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa", indicó el ministerio.

El futuro de estos migrantes desencadenó una batalla política entre el gobierno central de izquierdas y las regiones gobernadas por el principal partido opositor, el Partido Popular (PP, conservador), en ocasiones con el apoyo del partido ultraderechista Vox, que se niegan a acoger a menores no acompañados según las disposiciones legales vigentes en España.

El gobierno tiene la intención, en particular, de trasladar a 500 niñas a la España peninsular, mientras que el PP exige, por su parte, la expulsión de todos los migrantes que aún se encuentran en Ceuta.

"En España, las deportaciones masivas de menores son ilegales", declaró el jueves en la emisora Cadena SER el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

Las menores no acompañadas en Ceuta -algunas de las cuales solo tienen 10 u 11 años- se encuentran en "situaciones familiares muy complejas", lo que "requiere una atención especializada", agregó.