Escombros, rapel, perros buscadores: así entrena la unidad de rescate del Ejército mexicano

"¡Silencio total!", grita un socorrista. "Si hay alguien con vida haga ruido o grite, ¡ahora!", exclama otro. Comienza el ejercicio.

Una brigada del Ejército de México ejecuta una maniobra de rescate en medio de una montaña de escombros. Un perro de búsqueda se pasea entre las ruinas de concreto hasta dar con una víctima. Los soldados entran, lo "empaquetan" en una camilla y lo sacan a la superficie.

Un equipo de la AFP visitó la base donde entrenan los miembros del Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército, especializado en desastres naturales y otras emergencias.

La práctica del día incluye la evacuación de una persona atrapada en un pozo. Una rescatista la saca con ayuda de un sistema de poleas. Bomberos simulan una emergencia con sustancias químicas, mientras soldados bajan a rapel de una torre vecina de 25 metros.

"Lo hacemos a diario", dice la sargento Zuleyma Tenreiro, de 28 años, cuatro de ellos como rescatista. "Este trabajo tiene mucha memoria muscular, de modo que cuando se presenta una situación real estamos listos".

México está expuesto a frecuentes sismos y fenómenos naturales. También ha ganado fama internacional por sus capacidades de búsqueda y rescate, tanto militares como civiles.

Los rescatistas mexicanos se despliegan tras terremotos, huracanes y otras emergencias. Unos 500 militares están listos para responder.

Han realizado cerca de un centenar de misiones en 30 países desde 1996. Entre las más recientes está Venezuela después del doble sismo que dejó más de 6.500 muertos.

El coronel Marcos Burgos tenía menos de un mes al frente del BAE cuando partieron a La Guaira y se instalaron en un campo de golf rodeado de edificios destruidos.

"Se rescataron dos personas con vida, dos canes y se recuperaron 92 cuerpos", que llegaron a las familias. "Es el objetivo de la ayuda humanitaria", dice el oficial que luce una insignia con el mapa venezolano en su uniforme.

- "Lecciones aprendidas" -

El BAE forma parte del plan DN-III-E para la atención de emergencias. DN por "Defensa Nacional", III porque es la tercera versión, y la "E" corresponde al apéndice del documento dedicado a emergencias. Las siglas, no obstante, son harto conocidas en México.

La próxima semana está prevista una ceremonia para conmemorar los 60 años desde la primera vez que fue implementado.

Cientos de militares ensayan en la base aérea de Santa Lucía, un suburbio de Ciudad de México. En posición de firmes, llevan chalecos amarillos con el rótulo DN-III-E. Algunos acompañados de perros de rescate ataviados con cubre patas y pechera militar.

Hay también helicópteros, aviones y camiones.

Las fuerzas militares mostrarán "toda la capacidad que tiene el país para llevar a cabo la ayuda a la población civil", adelanta el general Víctor Lozano, al frente de la base de Santa Lucía.

Y "el plan está en constante actualización", añade el general, en un momento en que fenómenos como El Niño elevan el riesgo de huracanes, sequías e incendios forestales. "Las lecciones aprendidas cada año, en cada evento, nos sirven para robustecer este plan, fortalecerlo".

El sargento Emanuel Santana lidera la maniobra de rescate. Los socorristas la ejecutan con tal fluidez que una tarea compleja parece sencilla.

Santana estuvo en Venezuela y en Turquía en 2023. También participó en misiones por incendios forestales y huracanes.

"Después de una situación real, venimos al área de adistramiento y tratamos de simular lo más que se pueda a ese evento para podernos preparar y estar listos para la siguiente misión", indica.