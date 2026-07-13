Erdogan regala una pistola con seis balas a los líderes en la cumbre de la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obsequió a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN una pistola con seis balas como municiones, que puso en aprietos a los dirigentes de la Alianza Atlántica cuando volvían a sus países.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el primero en mencionar el insólito regalo ofrecido por Erdogan a sus invitados el miércoles por la noche.

Starmer dijo a los periodistas británicos que viajaban en su avión de regreso desde Ankara, que el presidente turco dio a cada líder una pistola grabada con sus nombres, junto con una caja de municiones.

Erdogan también incluyó una nota para eximir las armas de los controles a la exportación.

Starmer precisó que dejó la pistola en Turquía, toda vez que ingresarla a Reino Unido sería ilegal.

La cumbre en Ankara fue el último gran evento internacional del primer ministro británico, que anunció su renuncia el 22 de junio pasado.

La cumbre se realizó en un momento tenso para la alianza de 77 años, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiendo que los miembros cumplan la promesa de aumentar el gasto en defensa mientras Washington da un paso atrás en Europa.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, insistió en que la alianza sale fortalecida de la cumbre en Turquía, a pesar de los desacuerdos.

— ¿Por qué un regalo así? —

Varias de las armas obsequiadas a Starmer, al primer ministro neerlandés Rob Jetten o al canciller alemán Friedrich Merz, se quedaron en Ankara.

Según las legislaciones vigentes, no es tan sencillo trasladar armas de fuego, y menos aún cuando son funcionales.

El arma ofrecida al primer ministro sueco Ulf Kristersson "tendrá que ser llevada a Suecia siguiendo todas las normas", aseguró su equipo en un mensaje a la AFP.

El Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, no hizo ningún comentario al respecto.

Más allá del reto logístico, estos revólveres también han suscitado la incomprensión de varias delegaciones presentes en esta cumbre, dedicada a Ucrania, Irán y las relaciones con Trump.

¿Por qué un regalo así?, ha sido la pregunta que más se repite.

Es cierto que es extremadamente habitual que los jefes de Estado se intercambien diversos presentes en sus reuniones o cumbres, pero algo como un arma parece inédito.

Consultados por la AFP, los equipos del presidente turco no se han pronunciado por ahora.